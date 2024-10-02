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2024興富發登峰造極青年籃球邀請賽，「小波波卡」廖子程初生之牘不畏虎，在正牌波波卡面前狂砍20分，幫助臺灣師大輕取主力缺陣的政治大學，正牌的波波卡砍進政大最高的24分，另抓下15籃板。在UBA完成4連霸的政大，政大總教練陳子威雖然到場，但喉嚨卻突然失聲，「大一生真的沒那麼差，在學校跟主力球員一起練球時，表現都不錯。」，范耿祥說。臺師總教練李秉鴻說：「這場比賽不準，政大有很多主力沒打，不過今年新人廖子程很敢打，他的表現就像是我們的小洋將，比起我們沒來的外籍生還好。」廖子程說：「由於暑假打了很多比賽，包括友誼賽，跟政大打了好幾次，所以不會怕。」國立體大守住虎尾科大得分之鑰王鈞聖，沒讓他再有機會投進追平的3分球，延長賽後以95：92險勝，在登峰造極首戰贏球。國體在延長賽最後57.3秒，靠著林睿軒籃下建功，取得94：89領先，不過王鈞聖又在延長賽最後50.6秒投進3分球，虎科追成92：94僅落後2分。