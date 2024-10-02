2024興富發登峰造極青年籃球邀請賽，大專組賽事正式開打，男子組爆出冷門，臺灣師大以88：75擊政治大學，國立體大守住虎尾科大得分之鑰王鈞聖，延長賽後以95：92險勝；由於臺北市政府宣布明天停班停課，比賽將移往大同運動中心舉行，不對外開放。
「小波波卡」廖子程初生之牘不畏虎，在正牌波波卡面前狂砍20分，幫助臺灣師大輕取主力缺陣的政治大學，政大助理教練范耿祥說，由於主力暑假打了太多比賽，接下來UBA前的比賽都會讓主力休息。正牌的波波卡砍進政大最高的24分，另抓下15籃板。
在UBA完成4連霸的政大，新球季的「後游艾喆時代」將面臨不小考驗，今天在登峰造極首戰，宋昕澔、吳志鍇、徐得祈等主力沒打，一開賽就被臺師壓著打，落後超過20分，最後輸了13分，應該算是近年來政大輸得最慘的一場。
政大總教練陳子威雖然到場，但喉嚨卻突然失聲，助理教練范耿祥說：「由於主力球員暑假打太多，加上發現球隊有很多問題，就讓主力休息，盡量磨鍊大一生，至於外界的壓力，也只能由教練團來承擔。」「大一生真的沒那麼差，在學校跟主力球員一起練球時，表現都不錯。」，范耿祥說。
臺師總教練李秉鴻說：「這場比賽不準，政大有很多主力沒打，不過今年新人廖子程很敢打，他的表現就像是我們的小洋將，比起我們沒來的外籍生還好。」廖子程說：「由於暑假打了很多比賽，包括友誼賽，跟政大打了好幾次，所以不會怕。」
國體大延長賽險勝
國立體大守住虎尾科大得分之鑰王鈞聖，沒讓他再有機會投進追平的3分球，延長賽後以95：92險勝，在登峰造極首戰贏球。原本在正規賽就能贏得比賽，不過國立體大卻沒能守住王鈞聖，他在正規賽投進大號的追平3分球，比賽以83：83進入延長賽。
國體在延長賽最後57.3秒，靠著林睿軒籃下建功，取得94：89領先，不過王鈞聖又在延長賽最後50.6秒投進3分球，虎科追成92：94僅落後2分。
延長賽最後10.9秒，郭嘉安2罰中1，落後3分的虎科，又想把球交到王鈞聖手上，但這回國體已有準備，王鈞聖拿不到球，虎科就以3分之差飲恨。
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在UBA完成4連霸的政大，新球季的「後游艾喆時代」將面臨不小考驗，今天在登峰造極首戰，宋昕澔、吳志鍇、徐得祈等主力沒打，一開賽就被臺師壓著打，落後超過20分，最後輸了13分，應該算是近年來政大輸得最慘的一場。
政大總教練陳子威雖然到場，但喉嚨卻突然失聲，助理教練范耿祥說：「由於主力球員暑假打太多，加上發現球隊有很多問題，就讓主力休息，盡量磨鍊大一生，至於外界的壓力，也只能由教練團來承擔。」「大一生真的沒那麼差，在學校跟主力球員一起練球時，表現都不錯。」，范耿祥說。
臺師總教練李秉鴻說：「這場比賽不準，政大有很多主力沒打，不過今年新人廖子程很敢打，他的表現就像是我們的小洋將，比起我們沒來的外籍生還好。」廖子程說：「由於暑假打了很多比賽，包括友誼賽，跟政大打了好幾次，所以不會怕。」
國體大延長賽險勝
國立體大守住虎尾科大得分之鑰王鈞聖，沒讓他再有機會投進追平的3分球，延長賽後以95：92險勝，在登峰造極首戰贏球。原本在正規賽就能贏得比賽，不過國立體大卻沒能守住王鈞聖，他在正規賽投進大號的追平3分球，比賽以83：83進入延長賽。
國體在延長賽最後57.3秒，靠著林睿軒籃下建功，取得94：89領先，不過王鈞聖又在延長賽最後50.6秒投進3分球，虎科追成92：94僅落後2分。
延長賽最後10.9秒，郭嘉安2罰中1，落後3分的虎科，又想把球交到王鈞聖手上，但這回國體已有準備，王鈞聖拿不到球，虎科就以3分之差飲恨。