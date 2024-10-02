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2024美國總統大選副總統辯論，台北時間2日早上9點，於紐約曼哈頓登場，由哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）主辦。民主黨副總統候選人華茲（Tim Walz），正面交鋒共和黨副總統候選人范斯（JD Vance），可能是大選日前，最後一場大型活動，也是美國近代競選歷史上，首次由副總統辯論作為投票前的終曲。范斯被質疑，過去他也曾反對過川普跟他的政策，甚至還批評對方是希特勒，現在卻轉變了，如果當上副總統，是否能給川普建言，而不是只知道附和對方？范斯回應，他一直持開放態度，也承認他對川普的看法「曾經是錯誤的。」華茲被質疑，關於曾目睹天安門事件，被抓包他當年其實是8月才去中國的，如何目睹。華茲重申，多年在政壇、明尼蘇達的深耕，選民跟社區都見證他是一個可靠的人。主持人追問，能否針對以上的矛盾發言（目睹天安門）進行解釋。對此華茲坦承，自己確實是口誤了。華茲肯定民主黨為一般人民改善生活做的努力，反觀川普只知道做出對富人有利的政策，這只會讓通膨等問題更加惡化。范斯則說，賀錦麗好歹當了美國3年多的副總統，但在她和拜登任內，經濟明顯變差、物價飛漲，如果她真的有好的政策，為何不趕快採取行動，認為批評川普的經濟學家缺乏智慧，因為他們看不出川普經濟政策有多好，是真正能讓美國夢重新實現的。華茲又反駁，拜登-賀錦麗3年多接手掌政時，面對川普留下的一堆爛攤子，但這種情況下，賀錦麗她們還是創造900多萬的就業機會。范斯又提到俄亥俄州春田市，雖然沒有直接提海地移民吃寵物的事，但批評賀錦麗的政策給當地人民帶來許多困擾。川普在自家社群媒體發文，指控辯論的2位主持人都是「極度偏頗的主播」。主持人問范斯，具體打算如何遣返非法移民？范斯回應，賀錦麗試圖全面推翻川普的政策，還造假難民接受政治庇護的數量，必須就此喊卡，美國現在有2500萬的非法移民在境內，其實美國有很多人民自己賺的都不夠了，為何還要縱容非法移民進入，這都是賀錦麗錯誤的政策造成的。華茲則替賀錦麗辯護，賀錦麗曾是美國最大州的檢察官，當時就已積極處理毒品、走私等問題，2黨之前也提交過一份非常好的移民邊境法案，卻在國會投票時遭川普反對，意在讓問題繼續存在，只為了自己的政治利益。華茲又批評川普說，他把自己的邊境政策說的很好，其實很失敗，邊境長城墨西哥一毛錢都沒出，2黨都支持的法案必須盡快通過。華茲也說，不只是非法移民，現在是連合法移民都面臨川普的胡亂攻擊，這是很危險的。主持人提問海倫颶風對美國造成的破壞，真的只應歸因於氣候變遷嗎？政府是不是有更多該做的？范斯承諾，川普若當選，一定會把美國公民放在第一位，也會致力於改善氣候變遷。華茲回應，聯邦政府極力協助災民重建，氣候變遷是迫在眉睫的危機，川普卻說這都是一場騙局；反觀賀錦麗和民主黨，時時關注氣候變遷帶來的危害，投入大量資源，既能保護環境又能兼顧經濟發展、就業機會，兩者並不衝突。范斯又反駁，如果民主黨真的在乎環境問題，應該也會贊成川普時期的政策。范斯為川普辯護，聲稱他任內做了很多努力，為世界製造穩定。反駁華茲對川普的攻擊，並要對方想想，過去3年多是誰執政，去年10月哈馬斯對以色列的襲擊是發生在誰任內。兩位副總統候選人在辯論開始時握手，主持人提問關於伊朗等外交問題。華茲指控川普時期造成眾多外交混亂，還加強伊朗發展核武的能力，盟友們都很清楚，川普不值得信任，今年伊朗就對以色列發起2次襲擊，這都要拜川普所賜。不過華茲一開始就出現口誤，混淆以色列和伊朗，並說「以色列及其代理人」。