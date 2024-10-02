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颱風山陀兒在昨（1日）凌晨2時增強為強烈颱風，準備直撲台灣。山陀兒已先讓菲律賓掀起強風暴雨，在菲律賓北部造成嚴重災情，受影響災民超過7萬7千人，多地斷電、通訊中斷、淹水及至少3人死亡。根據《美聯社》報導，呂宋島（Luzon island）北伊羅戈省（Ilocos Norte）的地方官員稱，一名87歲的婦女被發現因颱風而死在家外，另有一人在疏散中心死亡，還有1名25歲機車騎士遭吹斷的電線擊中、觸電身亡。呂宋島上有超過2000人的房屋被摧毀，目前居民已撤離當地。民眾拍攝的影片顯示，菲律賓當地陷入暴風之中，災情十分慘重，有居民受訪時說風勢猛烈到房屋毀損，災情堪比地震。菲律賓氣象局（PAGASA）指出截至當地時間1日凌晨4點，颱風中心位置位於巴丹群島地伊巴亞特島（Itbayat）以西205公里處，最大平均風速為每小時185公里，陣風風速高達每小時230公里。山陀兒帶來的強風豪雨已造成北部地區包括巴丹群島省和卡加延省出現嚴重災情，包括停電、通訊服務中斷和洪患等，多達284個家庭共計828人被疏散。菲律賓氣象局預計，山陀兒將於2日上午或下午從台灣西南部沿岸登陸，隨後穿越台灣崎嶇地形，並於2日晚間或3日凌晨由台灣東部出海。