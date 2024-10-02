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▲高市府執行擴大預防性撤離作業，由水利局、民政局、駐地警消單位、兵役處、各區公所及軍方通力合作進行連夜疏散撤離。(圖／高市府提供)

山陀兒颱風中心預計將於今（2）日深夜在南台灣登陸，屆時颱風有可能沿高屏溪流河谷溯溪而上，恐為山區帶來致災性降雨，高雄市政府1日執行擴大預防性撤離，並於晚間10:30，將市內12區位於土石流警戒區住戶2258人、大規模崩塌危險區住戶132人，及特殊病患與孕婦等高風險族群110人，總計全數撒離完畢。副市長林欽榮表示，山陀兒直撲高雄威脅不容小覷，感謝土石流潛勢區、大規模崩塌危險區的居民配合撤離作業，請各區公所及社會局，協助提供民眾生活所需之設施及物資等照顧。同時也呼籲民眾在山陀兒颱風警報發布期間，隨時注意天氣預報，盡量避免外出及勿前往山區、海邊活動，以維護自身安全。農業部農村發展及水土保持署昨(1)日僅針對高雄市桃源區、茂林區等4區發布土石流黃色警戒，並對六龜區、茂林區等2區發布大規模崩塌黃色警戒，高市府執行擴大預防性撤離作業，由水利局、民政局、駐地警消單位、兵役處、各區公所及軍方通力合作進行連夜疏散撤離。1日晚上10:30總計完成桃源、茂林、那瑪夏、六龜、甲仙、美濃、杉林、旗山、岡山、阿蓮、田寮、內門等12區土石流警戒區住戶2258人及大規模崩塌危險區住戶132人撤離作業；另有特殊病患與孕婦等高風險族群110人及其他自主離災170人，共計2670人，社會局亦配合開設13處收容處所，目前有288人入住。