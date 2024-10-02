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2024美國總統大選副總統辯論，台北時間2日早上9點開始，10點45分左右結束，這場由哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）主辦的辯論，民主黨副總統候選人華茲（Tim Walz）對戰共和黨副總統候選人范斯（JD Vance），在主持人邀請雙方做出結束陳詞時，華茲強調，民主至關重要，請大家支持賀錦麗。華茲還說，他知道很多支持賀錦麗的人，想法並不是都一致，但他們都相信，美國能有更好的未來，賀錦麗政府能帶來經濟和自由。華茲並認為，范斯今晚的言論也證明，他是與川普站在一起的。華茲邀請所有人一起為中產階級、美國全體人民奮鬥，大讚賀錦麗為美國人「帶來一條新的前進道路，也為中產階級帶來了真正的解決方案，將人民置於中心位置。」范斯則感謝美國人民收看，繼續抨擊賀錦麗政策的缺陷，對經濟和房價的負面影響：「我相信，無論貧富，人民都應該買得起房子，都應該能住在安全的社區，不應該讓社區充斥著芬太尼（毒品），這點很難做到，因為賀錦麗的政策。」范斯還說，美國是世界最美的國家，現在的政府（民主黨）是無法實現美國夢的，賀錦麗擔任副總統已經3年半了，卻讓許多問題變得更糟，美國需要改變，能帶來改變的人就是川普，請大家把票投給川普。