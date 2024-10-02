我是廣告 請繼續往下閱讀

美國總統大選副總統辯論在當地時間1日晚間（台灣時間2日上午）登場，由哥倫比亞廣播公司（CBS）主辦，民主黨副總統候選人華茲（Tim Walz）與共和黨副總統候選人范斯（J.D. Vance）首度對決。兩人針對多項議題言詞交鋒，談到氣候變遷時，范斯稱川普的綠色能源方案能讓美國製造再度偉大，而拜登政府只想將產業外包，華茲則說美國可以成為綠色能源的超級強權。由於颶風海倫肆虐，氣候變遷成為主持人提問焦點之一，被問到若川普入主白宮，會對減少氣候變遷的影響付出何種努力時，范斯首先強調颶風海倫帶來的災害是「難以置信的悲劇」，接著表示相信華茲跟自己的想法一致，「我們的心與那些無辜的人同在，希望拯救盡可能多的生命」。華茲也認同說，救災不分黨派，「我為受災民眾感到悲痛」。不過，范斯隨後話鋒一轉，批評賀錦麗的綠能政策會讓製程外包出去，導致中國的能源生產增加，最終給地球帶來更多暖化，而川普的綠能政策則能讓美國製造再度偉大，因為美國「擁有世界上最乾淨的能源經濟」，應對氣候變遷的最佳途徑就是將更多製造業轉移到美國。華茲則猛批川普曾用「騙局」來形容氣候變遷，但是拜登與賀錦麗完全相反，一直大規模的投資在氣候變遷領域，通過法案創造了眾多綠能相關就業機會。華茲還說自已曾與「知道氣候變遷是真實存在的」農民交談，這些農民都已經從拜登與賀錦麗的政策獲益。華茲這話同時也是諷刺川普，川普曾說「沒有人真的知道」氣候變遷是否真實存在。華茲強調，在拜登與賀錦麗的領導下，綠能產量大增，美國可以成為綠色能源的超級大國。《美聯社》認為兩人在氣候變遷這項全球性的議題上，都提供了非常在地觀點的答案，范斯將綠能與美國製造連結在一起，避開了川普對於氣候變遷的態度，華茲的說詞也是對嚴峻挑戰表現出「絕對的樂觀」。