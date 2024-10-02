中度颱風「山陀兒」（Krathon，泰國提供）今（2）日持續減弱，速度依舊緩慢，幾乎在台灣南方滯留，前中央氣象局局長鄭明典指出，背後主因是「槽線導引太弱」導致；臉書天氣粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」也表示，山陀兒強度持續減弱，登陸後可能「掛在台灣上空」，風雨時程會再延後至少6小時。
鄭明典今早在臉書分享，「預報中讓山陀兒北轉的槽線建立起來，但是太弱了！」他也透過一張駛流場圖分析，底色「深藍色」代表導引氣流幾乎靜止，所以山陀兒颱風呈現近似滯留的狀態。
「台灣颱風論壇｜天氣特急」說明，經過昨晚，山陀兒颱風幾乎原地踏步或只走幾步路，因此登陸時間大幅延後至明（3）日上午，登陸熱點依然是「台南至高雄」之間；路徑也大幅修正，預估會沿著西部平原緩慢北上，強度持續減弱、掛在台灣上空。
「台灣颱風論壇｜天氣特急」提醒，山陀兒颱風各地強風大雨開始的時間、風雨時程會再延後至少6小時，也因為颱風走向改變明天全台灣依然強風大雨，週五（10/4）隨著颱風進一步瓦解，由南而北陸續趨緩
，週六（10/5）山陀兒雖然可能還在台灣上空，「但那時候幾乎消散、名存實亡了。」
仍要重點提醒民眾，山陀兒颱風登陸熱區仍會有猛烈致災性的風勢，「不能因為減弱為中度颱風就輕忽，尤其明天基隆、台北東側、宜蘭、花蓮要留意共伴效應發生，務必預防持續性的劇烈雨勢。」
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「台灣颱風論壇｜天氣特急」說明，經過昨晚，山陀兒颱風幾乎原地踏步或只走幾步路，因此登陸時間大幅延後至明（3）日上午，登陸熱點依然是「台南至高雄」之間；路徑也大幅修正，預估會沿著西部平原緩慢北上，強度持續減弱、掛在台灣上空。
「台灣颱風論壇｜天氣特急」提醒，山陀兒颱風各地強風大雨開始的時間、風雨時程會再延後至少6小時，也因為颱風走向改變明天全台灣依然強風大雨，週五（10/4）隨著颱風進一步瓦解，由南而北陸續趨緩
，週六（10/5）山陀兒雖然可能還在台灣上空，「但那時候幾乎消散、名存實亡了。」
仍要重點提醒民眾，山陀兒颱風登陸熱區仍會有猛烈致災性的風勢，「不能因為減弱為中度颱風就輕忽，尤其明天基隆、台北東側、宜蘭、花蓮要留意共伴效應發生，務必預防持續性的劇烈雨勢。」
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