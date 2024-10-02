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中颱山陀兒挾帶強風豪雨襲台，目前暴風圈已著陸台灣，今（2）日全台皆停班課戒備，行政院長卓榮泰上午前往中央災害應變中心聽取簡報並與地方政府視訊連線，裁示時除了同仁提出六點提醒外，也強調政府面對颱風挑戰有兩項重要且不可推卸責任，就是全力守護國人生命財產、以及全力維護公共事業與關鍵基礎設施正常運作韌性，這兩大使命是在最重要的事情。卓榮泰聽取報告裁示時表示，山陀兒移動速度非常緩慢，拉長可能對台灣損害的時間，且路徑罕見從南部登陸，提醒南部迎風面與東部地區務必加強警戒，而從周一起颱風外圍環流影響就已有災情，要求同仁持續按計畫確實執行以下工作。首先是秉持防災不如救災、防災不如避災的精神，中央地方保持密切聯繫與合作，即時掌握災情，積極提供協助等重點，落實各項防災救災應變措施；第二，首當其衝南部盤點公共事業與關鍵基礎設施，請經濟部、交通部、農業部與國防部務必穩定民生所需，及確保救災順利為優先，維持水庫、用電、軍民用機場、港區與國營公共事業營運韌性。第三，依照中央氣象署預估累積雨量，不能輕忽土石流，相關部會持續監控雨量，掌握預警情資，地方政府積極合作，完成災害潛勢區民眾疏離避災作業；第四，中心各機關要了解災情，積極調度資源，國防部視地方政府需求即時提供兵力。第五，全國停班課，大家要透過多元管道宣導民眾，無事不必外出，待在家就是最好防颱措施；第六，針對蘭嶼外海巴貝多籍貨輪擱淺，後續油污污染要積極應對，避免對海域造成衝擊，也感謝同仁的努力，再三呼籲執勤時務必注意自身安全。最後卓榮泰也說，政府面對颱風挑戰有兩項重要不可推卸責任，就是全力守護國人生命財產，這包括災前防災準備與災後復原工作；第二，全力維護公共事業及極重要關鍵基礎設施正常運作韌性，「這兩使命是我們在這裡最重要的事情」。