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▲陳其邁與區公所視訊關心各地風雨狀況及颱風整備工作。（圖／高市府提供）

山陀兒颱風今(2)日清晨減弱為中度颱風，氣象署預估明(3)日以較弱的中颱或輕颱登陸西南部一帶，屆時颱風有可能沿高屏溪流河谷溯溪而上，恐為山區帶來致災性降雨。高雄市長陳其邁擔憂的說，颱風登陸後，高雄風雨會加劇，沿海低窪地區會因暴潮造成積淹水，請民眾盡量減少不必要的外出。至於，明天是否會放颱風假他則表示，要等晚上路徑再做判斷，再觀察一下。陳其邁今天主持山陀兒颱風災害應變中心第三次工作會議後，表示山陀兒風力雖然減弱，成為中度颱風，但是原地滯留的時間非常久，路徑也往北修正，預估會興達港以北登陸，高雄市將受到西南風影響，風雨會加劇，提醒民眾，高雄市已經進入7級風暴風圈範圍，風力會逐漸加大，呼籲民眾盡量減少不必要的外出。陳其邁說，沿海地區漲潮時間，加上颱風引發暴潮，都會致使水位上升，威脅沿海低窪地區，會有積淹水現象，民眾務必減少在海邊逗留，也因為預估的風力影響會持續，他也指示工務局、捷運局和區公所加強樹木修剪。至於自來水和電力、瓦斯等部分，目前供應正常，希望在颱風警報發布的期間，請民眾務必提高警覺，做好防颱措施。陳其邁表示，這次在整個凱米颱風上次淹水的部分，在三民區的部分主要還是集中在正興里和本和里，包括他和副市長林欽榮昨天和相關局處也都到本和里、正興里能夠加強防颱的整備措施，包括防水閘門及車輛移置等都也先預作準備。至於，雨量預估在平地和山區都還是維持原來的雨量的預估，滯洪池高雄市是達到498萬噸排空量能，市府也特別在這幾個滯洪池，不管是抽水機或水閘門等等部分，在昨天確認整個運作正常、提高警戒。明天是否再放颱風假？陳其邁表示，明天颱風假要等晚上路徑再做判斷，因為颱風現在移動速度每小時6公里，可以說非常緩慢，加上北方高氣壓冷空氣，及颱風登陸後會因為中央山脈阻擋，威力將迅速往下調整，因此，要看移動速度來決定明天颱風假，再觀察一下。