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中颱山陀兒挾帶強風豪雨襲台，南台灣首當其衝，目前暴風圈已著陸台灣，而北北基桃今（2）日上午未見明顯風雨，網酸是國民黨為了挽救基隆市長謝國樑免於被罷免宣布停班課，對此前立委鄭運鵬表示，也許是謝國樑想要颱風假來討好市民，或擔心三縣市反對放假，只好率先宣布來情緒勒索，但認為基隆市民即使偏藍，素質應沒有差到賺到颱風假改支持謝國樑的地步，不過北北基桃的「罷免颱風假」已名留青史。鄭運鵬表示，外界稱今天國民黨執政的北台灣放了很瞎的颱風假，是國民黨為了挽救謝國樑面臨罷免投票的集體鄉愿，用犧牲科學的決策成就政治的可能性。自己則認為，謝國樑想要放颱風假來討好，其他國民黨市長也不太好意思讓離颱風最遠的基隆遺世獨立，不然實在太難看；或者，謝國樑怕其他三個市府反對放假，只好率先宣布，情緒勒索。鄭運鵬說，大家回頭來想，其實過去因為颱風假決策而受到正面肯定的，並不是「勇於放颱風假」，而是「勇於不媚俗，不放颱風假」。就像2012年時任台南市長賴清德，就是在颱風天秤獨排眾議勇於承擔責難不放颱風假，因此建立起首長風格。鄭運鵬認為，基隆市民即使整體偏藍，素質應該也沒有差到「今天賺到好天氣的颱風假，所以改變態度支持謝國樑」的地步，公共政策一體多面，這邊賺到一定賠到其他地方。然而，今天北北基桃的「罷免颱風假」已經名留青史。