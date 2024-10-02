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中颱山陀兒挾帶強風豪雨襲台，而北北基桃今（2）日停班課卻無明顯風雨，被質疑是國民黨為了基隆市長謝國樑討好市民，對此日本資深媒體人矢板明夫表示，日本同樣是經常受到颱風光顧的國家卻沒有颱風假，認為其中一個原因是基礎建設做得好，公共交通十分通暢，即使有颱風對大家影響不大，反觀台灣很多地方沒有捷運，很多人騎車上下班。但有時颱風假似乎成為討好選民的「買票工具」，在台灣已經歷好幾次無風無雨的颱風假，「這種情況真的好嗎？」矢板明夫說，孩子們聽聞今天可以不用上學都很高興，但公司的老闆們，也許有些人心情並不很好，因為很多工作都沒辦法按計劃進行了。如果產品生產不出來、趕不上交貨期限，可能面臨巨大損失。而日本和台灣一樣，也是一個經常受到颱風光顧的國家，但日本就沒有颱風假。矢板明夫回憶，過去在高中時期，每天上學大概要一個小時，要先騎20分鐘腳踏車、再坐25分鐘電車，然後走15分鐘的路才到學校。每逢颱風天，早上都會比往常提前出門，穿好雨衣、騎上腳踏車，然後深吸一口氣，衝進暴風雨裡。那場景至今還記憶猶新。有時候電車延誤了，還要到窗口請工作人員開一張延誤證明交給學校，才能夠不算遲到，當時從來沒有想過，世界上竟然有「颱風假」這種好事。矢板明夫說，上班的人也是如此，很少聽說有人因為颱風休息或遲到的，大家都不想被別人認為自己想偷懶，因日本國憲法中規定的國民三大義務，為「受教育」、「勤勞」和「納稅」。其中的「勤勞」這項義務，經常被外國人笑話。說在日本如果不好好工作，就不被看作是一個合格的日本國民。矢板明夫認為，日本之所以不放颱風假的另外一個原因，是日本的基礎建設做得好、公共交通十分通暢，即使有颱風，對大家影響也不大。但是在台灣，有很多地方沒有捷運，很多人騎機車上下班；建築物老舊、很多招牌看板容易掉下來傷到人，可能也是政府不得不放颱風假的原因之一。但是矢板明夫說，有時候颱風假似乎變成了政治人物討好選民的「買票工具」，多放颱風假的縣市長比較受歡迎，某縣市一旦決定放假，其周邊城市的縣市長立刻覺得「壓力山大」。而自己來台灣以後，已經經歷過好幾次無風無雨的颱風假，「這種情況真的好嗎？」