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▲夏克立和黃嘉千離婚兩敗俱傷，夏克立昨在臉書發文坦言，對於目前結果「雖然充滿創傷，但也算是成功。」（圖／翻攝自夏克立臉書）

▲黃嘉千與前夫夏克立的離婚官司終於落幕，日前她原本要舉辦的媒體茶敘卻緊急取消，並坦言自己創傷難以復原：「沒勇氣此刻面對。」（圖／黃嘉千臉書）

女星黃嘉千與外籍男星夏克立近日結束16年婚姻，兩人離婚過程非常不堪，雙方互告上法院，離婚官司纏訟了2年之久，士林地院最終於8月14日判准兩人離婚，而離婚判決書也在司法院裁判書系統被公開，黃嘉千條列了12項針對夏克立的指控，造成她「身體、精神造成不可忍受之痛苦」等，更指出夏克立曾以「跳河」威脅她，而夏克立昨（1）日也終於在社群平台上發言，透露「充滿創傷」真實心情。黃嘉千與夏克立於2022年7月6日無預警爆出離婚消息，令各界震驚，黃嘉千也隨後証實傳聞，近兩年的官司纏鬥，可說是兩敗俱傷，女方態度低調，除舞台劇演出外，演藝活動減少許多，而夏克立也多次放話控訴女方太強勢，如今婚姻終於結束，也算給了彼此更寬廣的未來。夏克立昨日在臉書上發文：「再見，多倫多！很高興見到大家！這次“男人與家庭”會議雖然充滿創傷，但也算是成功。」他也提到，對抗虛假指控和子女疏離，「這是一個令人心痛的話題，但非常重要」，全文意有所指，再度引起外界熱議。夏克立先前曾表示想轉行旅遊業發展，近期也真的開始當起加拿大的私人導遊，他在9月底曝光自己帶著客人體驗乘船、騎馬、直升機等各種行程，讓旅途愉快的民眾開心發文：「我們從加拿大東部到西部的旅程真是太棒了！很高興有機會與夏叔叔遍布加拿大的朋友和家人一起同住，體驗生活」、「謝謝夏叔叔和他的朋友們，不僅讓我們以特別的方式遊覽加拿大，還讓我們體驗了有趣的當地生活！」