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山陀兒颱風襲台，繞過中央山脈從西南方登陸，但北北基桃也宣布今（2）日停班課，且昨天基隆市長謝國樑還疑似搶先宣布，前立委鄭運鵬酸，國民黨是擔心謝國樑遭罷免，集體鄉愿。桃園市政府回擊，鄭運鵬化身政治氣象專家，颱風期間仍熱衷操作政治，恐怕是鄭運鵬另一項名留青史的紀錄。桃園市政府新聞處長羅楚東說，停班課決策依據中央氣象署資料，今日桃園沿海地區平均風力與陣風皆達到停班課標準，市府根據科學數據與桃園整體生活圈因素，以民眾安全為最大考量，並無參雜其他考量。羅楚東說，市府根據中央氣象署與各專業氣象團隊的研判模型，今日沿海地區風力達到停班課的標準，因此做出相應決策。包括民進黨籍議員也在市長臉書留言表示，「謝謝張善政市長，體恤市民全台警戒！」桃園不分朝野都認同市府根據科學數據與民眾安全的決定，大家有共識齊心防颱。羅楚東嗆鄭運鵬，以政治解讀對民眾安全有關的決策，在颱風期間心心念念的只有如何操作政治議題，政治掛帥的言行相當符合他一貫的風格，市府雖不認同，但也不意外。