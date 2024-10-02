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▲泰國北方洪水不斷襲來。圖為帶著孩子逃離家園的父親。（圖／翻攝自X）

受颱風摩羯（Typhoon Yagi）影響，塞河（Sai River）在9月初決堤，導致泰國清萊府與緬甸塔其雷克的跨境貿易中斷，損失慘重。清萊著名的藍廟亦遭洪水侵襲，周邊20多家酒店受影響。清萊商會會長帕博姆·彭皮西（Pakpoom Phonpisit）表示，儘管目前水位開始下降，但該省的旅遊業和服務業或需六個月才能恢復。據銀行估算，今年的洪災可能給泰國經濟帶來超過450億泰銖（約等值新台幣）的損失，影響了30個省份的14.7萬多個家庭，已造成45人死亡，泰國政府批准30億泰銖的預算用於援助受災家庭。泰國作為全球受洪水影響最嚴重的十個國家之一，除了每年7月至10月的季風季節外，今年的聖嬰現象也帶來了比往年多15%的降雨量。颱風摩羯不僅重創泰國，還波及寮國、越南、菲律賓及緬甸，造成超過500人死亡，經濟損失數十億美元。