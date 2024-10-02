我是廣告 請繼續往下閱讀

紐約大都會隊日籍強投千賀滉大本賽季因左小腿傷勢進入60天傷兵名單（IL），但在10月1日已經進行25球實戰投打練習，若傷勢復原一切順利，他有望在季後賽中復出，為球隊增添投手戰力，目前大都會在國聯外卡系列賽首戰告捷，以8：4擊退國聯中區冠軍釀酒人，在3戰2勝制中率先取得聽牌優勢。千賀滉大原本預計在9月27日對戰密爾瓦基釀酒人隊復出，但在9月21日小聯盟復健賽登板，突然感覺三頭肌緊繃，導致球季提前結束。在該場復健賽中，千賀主投1局無失分、無安打，並投出2次三振，最快球速約152.7公里。本週的實戰投打練習，是他自復健賽以來，首次實際對決打者。大都會總教練Carlos Mendoza表示，若球隊成功進入6日開打的國聯分區系列賽，千賀滉大有機會重返投手丘。但值得注意的是，千賀在國聯外卡系列賽中並未被放入出賽名單。千賀滉大在大聯盟菜鳥年留下12勝7敗、防禦率2.98的優異成績。今年迎來第二個賽季，但卻遭逢傷勢纏身，千賀滉大在今年春訓因右肩緊繃，從開幕戰開始就進入傷兵名單。儘管千賀滉大於7月26日對亞特蘭大勇士隊順利復出，先發6局失2分，但因左小腿受傷被迫提前退場，隨後再次進入傷兵名單。原本認為他無法在本賽季復出，但他為了在季後賽中回歸，一直積極進行復健訓練，可能成為大都會季後賽重要的投手戰力。