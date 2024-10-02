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▲高市府考量到登陸後將帶來強風及驟雨及維護市民安全後，於晚間6點宣布明天停止上班上課一天。（圖／高市府提供）

▲副市長林欽榮下午會同邱志偉立委及在地議員，前往路竹、阿蓮、茄萣區視察水利設施運作及整備情形。（圖／高市府提供）

▲經發局長廖泰翔與新工處長許永穆向副市長羅達生說明楠梓產業園區與高煉廠土污整治防颱整備措施。（圖／高市府提供）

山陀兒颱風登陸時間一延再延，直到今(2)下午仍在高雄的西南方約130公里的海面上，高市府考量到登陸後將帶來強風及驟雨及維護市民安全後，於晚間6點宣布明天停止上班上課一天。市長陳其邁表示，山陀兒颱風更北偏，越往北登陸，高雄受西南風影響將會越強烈，越晚風雨恐怕越劇烈，要市民小心防災。高市府府各級首長也於今天下午分別前往多地慰勞同仁及視察防颱整備情形。其中市長陳其邁前往新興區及三民區一帶，慰勞辛苦出勤的清潔人員，並視察鼓山區加固及修剪樹木狀況，感謝第一線工務同仁辛勞。副市長林欽榮進駐水情中心後，下午前往路竹、阿蓮、茄萣視察排水設施；副市長羅達生則視察楠梓區台積廠區及周邊等地，確保所有防颱整備措施運作正常；副市長李懷仁昨(1)與今(2)晚皆進駐坐鎮應變中心，高市府隨時掌握颱風狀況，確保市民安全。中央氣象署說明，中颱山陀兒今天下午2時許中心位置在北緯21.9度、東經119.5度，即為高雄西南方約120公里處，以每小時9公里速度前進東北。而近中心最大風速每秒45公尺，相當於14級風，瞬間最大陣風為每秒55公尺相當於16級風，七級風平均暴風半徑220公里。陳其邁表示，根據中央氣象署最新預報，山陀兒颱風減弱為中度颱風，原地滯留許久，路徑往北修正，預估會在興達港以北登陸，越往北登陸，高雄受西南風影響將會越強烈，高雄市已經進入7級風暴風範圍，風力也會逐漸增強，呼籲民眾減少不必要外出，尤其在沿海低窪地區，漲潮時間可能暴潮加劇，造成水位上升積淹水現象。陳其邁也再次市民提醒在颱風警報發佈時間內，提高警覺做好防颱措施。被稱為變數最多的山陀兒颱風，不管怎麼登陸，都會影響南台灣，已經讓高雄民眾感受到它不容小覷的威力。考量近日市民家中垃圾囤積，市府環保局今天中午12時至晚上6時（隨風雨狀況調整）啟動各責任區隨車收運工作。陳其邁由環保局長張瑞琿陪同，到新興區自立橫路及三民區建元路一帶，慰勞隨車清運清潔人員。民眾跟陳其邁握手、揮手，感謝市府在風雨天清運垃圾的貼心服務，陳其邁也準備豆花慰勞隨車清運清潔人員，並提醒清潔人員出勤時注意安全，最後也鞠躬致謝他們的辛勞付出。隨後陳其邁也由工務局長楊欽富及公園處長林燦銘陪同，視察鼓山區美術館路與馬卡道路綠園道樹木支架的加固狀況及防颱整備工作，陳其邁也送上飲品及熱騰騰的包子，感謝辛勞的工程人員保障市民安全，並要求依喬木高度加設支架，確實穩固樹木抗風能力，讓災損降到最低。至於副市長林欽榮上午召開水情中心工作會議後，下午隨即前往北高雄的路竹、阿蓮、茄萣區，會同邱志偉立委及在地議員視察水利設施運作及整備情形。沿海地區受颱風暴潮影響，易發生大潮致溢堤情形，林欽榮指示水利局各排水系統抽水站防颱工作必須全面到位，確保市民安全。羅達生及經濟發展局長廖泰翔則再次前往楠梓產業園區管理局、楠梓產業園區、台積電高雄F22建廠廠區及中油高煉廠場地進行防颱視察，確保所有防颱整備措施運作正常，避免災害或損失發生。