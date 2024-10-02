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美國副總統辯論於今（2）結束，這場超過90分鐘的辯論被讚譽展現了美國中西部所謂的「中西部友善」（Midwest Nice）風格進行交鋒，辯論過後媒體還捕捉到明尼蘇達州州長兼民主黨副總統候選人華茲（Tim Walz）與妻子在紐約市曼哈頓買披薩、和店員親切談話，讓不少選民對於選前兩極化的政治氛圍緊張稍感寬慰。根據《路透社》、《Axios》、《NBC》等外媒分析，這次副總統之間的辯論可說是體現了美國中西部敦親睦鄰與友善的一面，現任明尼蘇達州州長的華茲和現任俄亥俄州聯邦參議員的范斯都來自這個區域，儘管雙方在多項議題與政策上對立，但兩人辯論風格都展現了好辯、熱忱且相互尊重的一面。回顧這次辯論，兩人在登台前先握手並互相寒暄，還介紹各自的配偶，辯論期間雙方談及美國經濟、槍支暴力、移民、墮胎權與選舉誠信等問題，雖然一度因為選舉誠信、非法移民的討論而情緒激昂，但兩人幾乎都保持冷靜態度，而雙方在墮胎、槍支暴力上則呈現相對軟化語氣，例如華茲提及自己17歲兒子目睹校園槍擊事件，范斯也表達不捨遺憾，華茲亦多次在各項議題上肯定雙方開啟了健康的對話等。就連辯論結束後，華茲與范斯也維持友好氛圍，不僅握手寒暄、相互輕拍彼此手臂等，顯示言詞上的激烈交鋒與辯論後的友善氣氛並無相互排斥；辯論後華茲與妻子葛文（Gwen Walz）直奔紐約曼哈頓的披薩店享用披薩的輕鬆場面，也意外成為激烈選戰中的一個亮點，讓副總統辯論會增添了更親民的輕鬆色彩。《CBS》即時民調也顯示，有高達88%受訪者對這場辯論的印象普遍是正面的，而兩名副總統候選人在辯論後的民間好感度也直直上升，而在《CBS》與「YouGov」民調機構辯論後的調查顯示，有42%受訪者認為川普副手范斯贏得這場辯論，有41%受訪者認為是賀錦麗副手華茲勝出，民調結果差距甚微，另有17%受訪者認為雙方平分秋色。