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因應颱風山陀兒來襲，台南市長黃偉哲今(2)日除提醒各局處記取過往經驗全力防備可能出現的災情，更要求水利局這次務必加以防範，絕不容許類似事件再度發生。黃偉哲也對於是否再放颱風假表示，市府必須更審慎考量，一切以市民人身安全為首要考量。另外針對各區年長或患有慢性病、需洗腎的民眾，也要求民政局應提早通知儲備藥品或勸導自願性撤離，以避免發生受颱風影響導致藥品不足情況。黃偉哲表示，目前台南市尚無災情傳出，但希望各局處都能記取過往經驗，事前全力加以防範。例如上次凱米颱風期間因曾文溪水位高，又適逢水庫洩洪，內水來不及宣洩導致部分地區積淹水，他要求水利局本次務必加以防範，絕不容許類似事件再度發生。水利局也指出，因應颱風低壓引發海平面升高，水利局已經在安平區、七股區、將軍區關閉防潮閘門及設置抽水機，避免海水溢淹。抽水站運轉情形部分，截至10月2日17時止，計華宗、本淵寮B等38座抽水站啟動抽水，總抽水量約154萬噸，且移動式抽水機已佈設及測試完成計494台。另外中央單位支援4台，已於鹽水區、永康區布設完畢。另，在交管道安部份，工務局表示南市目前計有鹽水溪過水便橋、土庫過水便橋等18座橋梁預警性封閉；白河區白河瓦窯子、新市區三舍里涵洞、官田區西庄堤防防汛道路等3處路段道路封閉。黃偉哲最後責成市府各相關單位，於颱風侵襲期間務必做好防颱整備並注意彼此之間的橫向聯繋，呼籲市民對於私人所屬的廣告招牌、住宅懸掛物、盆栽、屋頂水塔等物，務必加強固定措施，避免受強風豪雨傾倒而發生傷人的意外，共同維護公共安全。