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▲香蕉哥哥第一份工作就在兒童台。（圖／翻攝自YouTube 嗨！營業中）

兒童節目主持人「香蕉哥哥」近來現身節目《嗨！營業中》，鬼鬼關心起他的近況，香蕉哥哥表示自己還在兒童台，「這是我第一個工作。」讓眾人驚呼，即便已經在兒童台25年，但他的外型並無太大差距，也是演藝圈的凍齡代表。香蕉哥哥在《嗨！營業中》擔任小幫手，姚元浩好奇心大爆發，一直對香蕉哥哥發問，包括平時怎麼紓壓，有沒有遇到過灰心的事，兒童台的模式有沒有被「公主風」影響到等等，鬼鬼也忍不住問，「你還在兒童台嗎？」香蕉哥哥說，「對啊，我覺得這個工作真的很好，這是我第一個工作。」算一算已經25年，鬼鬼驚訝說，「你這輩子只當過香蕉哥哥？」香蕉哥哥說對，還接著虧阿翔老師，「翔哥小時候應該有看過我。」後來鬼鬼跑去跟莎莎分享，要她猜香蕉哥哥幾歲，莎莎說，「40幾。」後來得知香蕉哥哥已經50歲，瞪大眼睛直呼，「哇！我50歲還可以這樣嘻嘻哈哈，我真的覺得很強。」眾人接著換上動物裝，帶著孩子們跳舞帶動唱，鬼鬼也有感而發，「我們做一個小小的舉動，在他們的世界是10倍快樂。」香蕉哥哥也同意，「看到他們的笑容，就會忘記今天從頭到尾的辛苦。」這也是他認為當兒童台哥哥很有意義的地方。