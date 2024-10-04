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▲近年來(G)I-DLE「Love Myself」的團隊風格引起廣大女孩們的共鳴，無數粉絲被也被她們強勢、獨特的概念吸引。（圖／official_g_i_dle IG）

▲大姐薇娟曾是BLACKPINK的同期練習生，隸屬YG娛樂旗下訓練長達5年之久，最終才轉而進入CUBE娛樂，是最晚加入(G)I-DLE的成員。（圖／noodle.zip IG）

▲隊長田小娟其實是(G)I-DLE能有如今成就最大的幕後功臣，一手包辦隊內的主打歌的她打造出無數傳唱度超高的歌曲，帶領團體走向巔峰。（圖／tiny.pretty.j IG）

▲最初的(G)I-DLE以6人體制出道，但前成員穗珍（右一）卻傳出霸凌爭議，雖然最終以她退團收場，但輿論的壓力與公司的冷處理，讓當時的(G)I-DLE一度傳出即將解散的聲音。（圖／official_g_i_dle IG）

▲性格截然不同但又一樣外向的(G)I-DLE，不僅常常在綜藝節目中「失控」，真性情的她們在私下的直播中也常語出驚人。（圖／official_g_i_dle IG）

南韓人氣女團(G)I-DLE由小娟、薇娟、Minnie、雨琦、舒華所組成，自2018年出道以來不過短短6年的時光，卻累積了不少風靡KPOP、傳唱度超高的流行歌曲，近年來「Love Myself」的團隊風格更是引起廣大女孩們的共鳴，無數粉絲被(G)I-DLE強勢概念吸引。人氣勢如破竹的(G)I-DLE今年也持續展開全新一輪的世界巡演，與各地的Neverland（粉絲名稱）見面，今（4）日起，唱到台北的(G)I-DLE也一口氣在台北小巨蛋連唱三天，《NOWnews今日新聞》特別整理了6個粉絲必看的(G)I-DLE小祕密，讓Neverland更加了解5位女孩們獨一無二的魅力。雖然24歲舒華是(G)I-DLE中的「忙內（韓文中老么的諧音）」，但團體中年紀最長、27歲的薇娟卻是最後一位加入的成員，早在加入CUBE娛樂前，薇娟曾是BLACKPINK的同期練習生，一起隸屬YG娛樂旗下訓練長達5年之久。薇娟離開YG娛樂的原因眾說紛紜，不過流傳最廣的說法便是與BLACKPINK的成員Jisoo在團內定位中風格過於類似，公司最終抉擇讓Jisoo跟隨團體出道，眼見出道無望的薇娟才轉而加入如今的事務所CUBE娛樂。歷經風雨，公司總算敲定小娟、薇娟、Minnie、穗珍、雨琦、舒華6位成員一起出道，不過(G)I-DLE的出道之路並非一帆風順，如今幾乎「登頂」的女孩們在出道前夕，也曾與其他普通練習生一樣，為了增加知名度而在韓國人流量最大的地區--弘大街頭演出過，還COVER了前輩2NE1、BTS等人的歌曲，星味十足的6成員吸引了大批路人圍觀，成功在網路上掀起討論，讓她們在出道前就備受期待。死忠粉絲一定聽過「有小娟，CUBE要燒高香」這句話，不少粉絲也相當肯定隊長田小娟其實是(G)I-DLE能有如今成就最大的幕後功臣。在出道前夕，起初經紀公司CUBE娛樂因沒有適合的出道曲，而準備擱置(G)I-DLE的出道計畫，這時小娟卻以一首〈LATATA〉堵住公司的嘴巴，挽救團體，此曲不僅成為團體的出道曲，自此之後小娟也一手包辦隊內的主打歌，至今傳唱度超高的〈Oh my god〉、〈Hwaa〉、〈Fate〉、〈Super Lady〉、〈TOMBOY〉、〈Queencard〉、〈Nxde〉都是出自她之手。小娟所創作的歌曲，不只帶領團體走向巔峰，甚至登上Billboard世界專輯榜前10名。不過小娟最值得敬佩的並不是她的創作能力，而是對於歌曲製作的熱情與敏銳度，敬業的她不只在歌曲方面親自操刀，連成員們的錄音、舞台、歌詞分配，小娟也全都全程把關，將成員們的優點發揮到最大，不少粉絲忍不住替小娟「維權」，喊話經紀公司應該再多發一份工資給他。不少Neverland是從〈TOMBOY〉、〈Nxde〉、〈Queencard〉三部曲後認識5位颯爽的女孩們，但其實早在2021年(G)I-DLE曾差點面臨解散風波。當年3月，有網友在韓國論壇曬出畢業證書，爆料前成員穗珍曾在學生時代對同學進行霸凌，並且列舉一系列證據「實錘」她，雖然公司隨即做出暫停演藝活動的處份，但冷處理的態度也害(G)I-DLE隨即被貼上「霸凌女團」的標籤，團體形象大跌外，還一度傳出即將提前終止合約、解散(G)I-DLE的討論，所幸同年8月，穗珍為團體形象考慮，最終決定退團，這場「霸凌爭議」的風波才趨緩。剩下的5位團員，沉寂了近半年的時間，直到2022年才重新出發，浴火重生的(G)I-DLE回歸後也不負眾望，隨即推出了橫掃KPOP的〈TOMBOY〉，接著發行的〈Nxde〉、〈Queencard〉也讓團員們的人氣再創新高。自(G)I-DLE以5人體制回歸後，〈TOMBOY〉、〈Nxde〉、〈Queencard〉都已突破3億播放量的大關，今年推出的新曲〈Super lady〉、〈Fate〉、〈klaxon〉也都超過5千萬次觀看，在同世代女團中成績可謂是頂尖的存在，不過人氣居高不下的(G)I-DLE卻意外沒有拿過韓國最知名、最具公信力的音樂收聽平台Melon的年度冠軍。2022年時〈TOMBOY〉以第二名的成績敗給IVE的〈LOVE DIVE〉，2023年推出的〈Queencard〉遺憾輸給NewJeans，小娟也在節目中表達過自己的遺憾，不少歌迷都相當惋惜她們的運氣總是差一點。充滿個性的(G)I-DLE也是演藝圈中出了名的「搞笑女團」，任性愛撒嬌的小娟、活潑開朗超級樂天派的薇娟、天不怕地不怕的Minnie、調皮豪邁的雨期、像大姐一樣霸道的舒華，性格截然不同但又一樣外向的5人注定這個團體不會安靜，成員們不僅常常在綜藝節目中「失控」，真性情的她們私下直播也常語出驚人，製造許多出圈的爆笑名場面，不少Neverland也忍不住感慨慰勞，(G)I-DLE的經紀人平時「帶孩子」真的辛苦了。