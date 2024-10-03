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▲只見畫面中的女子苗條纖細，身著露肩鵝黃色背心，對著鏡頭燦笑。不過仔細端詳身旁的男子，竟意外發現對方是因醜聞淡出娛樂圈的香港歌手陳冠希。（圖／翻攝自臉書）

▲2008年時轟動兩岸的香港豔照照事件後，陳冠希宣布無期限退出香港娛樂圈，但即使多年過去，他多數人眼中仍然是「劣跡藝人」。（圖／記者葉政勳攝）

香港影帝劉德華本月底即將來台開唱，叱吒演藝圈多年的他紅遍兩岸三地，是許多粉絲心中天王般的存在，私下親切的他也鮮少出現負面新聞，被行業內外譽為「零負評男神」。不過，日前在臉書瘋傳的一張合照卻引起熱議，只見他與一名美女在日本街頭同框合影，畫面一流出瞬間讓留言區炸鍋，不過卻有眼尖的網友發現圖上的人其實是「陳冠希」並非劉德華，引得不少粉絲趕緊出面澄清，無奈狂喊：「華仔被黑得最慘的一次！」先前有網友在臉書社團中PO出一張位於日本所拍攝的雙人合照，並配文寫下：「真好，能遇到影帝劉德華，還能合影」，只見畫面中的女子苗條纖細，身著露肩鵝黃色背心，對著鏡頭燦笑。不過仔細端詳身旁的男子，竟意外發現對方是因醜聞淡出娛樂圈的香港歌手陳冠希，並非該網友所說的劉德華，讓粉絲相當傻眼。雖然是則烏龍貼文，但照片流傳開來後也吸引了超過4萬點讚與9000條以上的留言討論，不只台灣粉絲十分無言，香港粉絲也忍不住紛紛吐槽：「華仔被黑得最慘的一次」、「認成陳冠希也太汙辱人了」、「眼睛有問題要不要去看醫生？」、「明明更像敖犬」、「根本是來騙流量的。」曾是香港演藝圈當紅小天王的陳冠希，在2008年時爆出轟動兩岸的不雅照事件，警方當時在陳冠希的電腦中搜獲超過千張藝人淫照，除了圈內女藝人外，圈外女性也不在少數，牽連甚廣，陳冠希也隨即召開記者會承認照片是由自己拍攝的，並承認錯誤與致歉，還宣布無期限退出香港娛樂圈。近年來他已婚生女，態度低調，但仍不時有新聞曝光，也還是有許多粉絲對他充滿期待，希望有朝一日能再復出。