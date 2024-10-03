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▲賴薇如被當場叫去剪瀏海。（圖／YouTube TVBS女人我最大）

▲賴薇如剪完瀏海被說像未成年。（圖／YouTube TVBS女人我最大）

時尚美妝保養節目《女人我最大》開播長達20年，每集邀請嘉賓和彩妝、髮型老師來聊時尚話題，也讓許多造型師都有了知名度。最近有網友翻出6年前藝人賴薇如被髮型師吳依霖臨時點名，當場剪了一頭超短眉上瀏海的影片，看著眼泛淚光又強顏歡笑的賴薇如，讓網友們心生同情直呼：「接這個通告也太犧牲...」，她本人看到後也轉發貼文，笑說：「是誰給我的勇氣，還好我頭髮長很快！」吳依霖在介紹完眉上瀏海造型後，就點名可以現場幫賴薇如剪，讓賴薇如嚇了一跳，吳依霖表示：「這是很有個性的美欸！」難以推辭的賴薇如也只能乖乖走向前，稍作比對後，吳依霖就直接往賴薇如的長瀏海剪下去，剪完以後來賓們此起彼落：「妳是紀卜心她妹欸！」、「妳之後要穿成熟一點不然人家會以為妳未成年」，賴薇如則是一臉強顏歡笑表示：「好可愛」。該片段又被挖出後，時隔6年網友們獻上同情聲，紛紛表示：「如果我被剪成這樣，就算颱風天我也要飛去波蘭」、「她是不是要哭了」、「我快笑死，藍心湄幫腔的原因可能是理解到不快點說什麼，可能現場就要出人命了」、「很明顯她不喜歡」、「賴薇如真是太敬業了」、「剪這麼高就算了，還沒剪齊是怎樣」，不過也有人稱讚：「蠻時髦的，不是每個人都能駕馭。」賴薇如看到網友翻出影片後，也在自己的Threads上分享貼文並寫下：「年輕時就要多嘗試，當年誰給我的勇氣，還好我是女鬼體質，頭髮長很快！」，許多網友安慰道：「不過說真的顏值完全撐得起來」、「妳EQ也太高了」、「很可愛，但感覺眼眶含淚」、「還好妳漂亮，髮型真的超級崩壞！」