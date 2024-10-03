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▲《黑色會》描述艾美懷絲在樂壇發跡的傳奇故事。（圖／摘自IMDb）

▲《龍捲風暴》中有強風吹毀電影院的情節，在颱風停班停課日看更有感。（圖／摘自IMDb）

▲《腦筋急轉彎2》是今年到目前為止最賣座的電影，出現更多的新情緒與舊的情緒磨合。（圖／摘自IMDb）

▲《絕地戰警：生死與共》讓威爾史密斯（左）重回票房巨星寶座。（圖／摘自IMDb）





山陀兒颱風讓全台各地又停班停課，趁著在家的時光，能有什麼看片的好選擇？其實Apple TV+最新大片《惡狼特工》近日才剛推出，原本這部由喬治克隆尼與布萊德彼特主演的影片會先在戲院放映，卻又調整了推出的策略，改成直接在平台上架，因此觀眾想欣賞這部電影，還不能出門上戲院，只能在家欣賞，是非常適合颱風日的娛樂。此外威爾史密斯《絕地戰警：生死與共》、皮克斯超級賣座大片《腦筋急轉彎2》等都已經轉戰影音平台，可以趁時間補看。喜愛樂壇紅星傳記片的觀眾，描述艾美懷絲生平的《黑色會》會是不錯的選擇。在《惡狼特工》中，布萊德彼特與喬治克隆尼都扮演替人湮滅罪證、解決問題的特殊工作人員，然而他們都習慣單獨作業，彼此之間並不太合拍，卻在某件案子中被迫要攜手合作，因此兩個人當然常常一邊鬥嘴一邊又要互相幫忙。這部片最大的看點，就是私底下是超級好朋友的兩位資深帥哥，如何演出「冤家」的喜感，對手戲之間要怎麼釋放火花，情節是否邏輯縝密就不是很重要，喜劇就是觀眾輕鬆看就好。《惡狼特工》目前只在Apple TV+推出。曾在樂壇紅極一時的艾美懷絲，迅速崛起卻又很快殞落，令人嘆息不已。她風光的時間雖然不長，卻留下深刻的影響，今日紅遍全球的愛黛兒就承認是受到她的啟發。《黑色會》這部電影描述她的早期生活，以及讓她登上事業巔峰的第二張專輯《黑色會》（Back to Black）的發行歷程。新秀女星瑪麗莎阿貝拉透過化妝造型，與本尊的模樣有幾分神似，演出也相當賣力。這部影片在MyVideo、CATCHPLAY+、Friday影音、Hami Video等平台都有上架。一般人上班忙碌，不一定有時間進戲院觀賞最新的院線大片，好在目前影音平台發達到大片上映後2、3個月內就會上架，想要補看也不會等太久。颱風天最適合觀賞的莫過於知名舊片再續的《龍捲風暴》，雖然龍捲風與颱風是不一樣的天災，都會刮起強大的風力把所有事物吹跑，臨場感堪稱最佳，在MyVideo、CATCHPLAY+等平台已上架。今年最賣座的《腦筋急轉彎2》，講的是小女孩萊莉進入青春期後，腦中又多了好幾種情緒，因而這些包括阿焦、阿羞、阿廢等的新情緒，會和憂憂、樂樂等舊情緒發生什麼樣的磨合？就是續集的情節重心，Disney+等平台上架中。讓威爾史密斯從「奧斯卡掌摑事件」翻身、回歸賣座紅星地位的《絕地戰警：生死與共》，是他與馬丁勞倫斯第4次一起主演這個系列，仍然有刺激的動作和幽默的搞笑，加上一些系列熟面孔再出現，也讓此集情懷滿滿，沒有冷場。觀眾可以在Netflix、MyVideo等平台上欣賞。