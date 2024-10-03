我是廣告 請繼續往下閱讀

新加坡前交通部長易華仁（S. Iswaran），被指控利用公職人員身份，不當索取和接受價值新幣40萬餘元、約新台幣990萬元的物品及好處，今（3）日法庭判處易華仁一年有期徒刑，宣讀判決當下易華仁並未說要上訴，僅要求法庭讓他在10月7日開始服刑，法官也表示同意。但易華仁律師最後在庭上表示，保留上訴權利，讓這起官司仍留下變數。綜合外媒報導，易華仁收受的財物包括F1大獎賽門票、英國音樂劇和足球賽的門票、一輛Brompton T-line自行車、酒品，以及乘坐私人飛機與住宿高級飯店的招待等等，總價值約40萬3千新幣，這些好處均是由商人王明星和林國城提供。承審法官洪承利批評易華仁濫用權力，損害了民眾對公共機構的信任。洪承利還指出，易華仁認為自己會被無罪釋放，因此很難接受易華仁有所悔意，故加重其刑期。易華仁被起訴時堅不認罪，但在原定9月24日開庭前，檢方決定修改原本提出的兩項貪汙指控，隨後易華仁也選擇放棄抗辯認罪。易華仁律師認為易華仁認罪的罪名所涉刑期不會超過8週，檢方則求處6～7個月徒刑。結果洪承利法官認為，易華仁在檢方修改控狀後才認罪，不適用一般的認罪判刑從輕原則，因此判處一年有期徒刑。易華仁是新加坡近50年來第一位被法院審判的政治人物，上一位是1975年的前環境政務部長因涉貪被判處18個月有期徒刑。易華仁也是新加坡建國以來，首例因刑事法典第165節條文，即以公職人員身份索取與接受貴重物品未申報被治罪的被告。