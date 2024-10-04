柬埔寨籍華裔商人佘智江在一段媒體採訪中，指菲律賓涉貪腐前市長郭華萍（Alice Guo）為中國間諜，郭華萍矢口否認，堅稱自己不是間諜，而且熱愛菲律賓，全案仍在調查中。
菲律賓眾議院星期五（9月27日）在郭華萍的聽證會上播放卡塔爾半島電視台（Al Jazeera）的紀錄片，內容指逃亡中的柬埔寨商人佘智江稱郭華萍是中國間諜，自己過去為了避免逮捕，曾當過中國間諜並和郭華萍共同合作。佘智江遭中國通緝多年，2022年涉及營運跨境賭博而在泰國被捕，他在緬甸建設的地產項目則被指從事電訊詐騙、人口販賣等，他遭指是電騙園區主腦，他一直否認，指僅從事地產開發與城市管理。
據悉，該部紀錄片主要探討遭中國通緝的佘智江究竟是中國間諜，還是犯罪集團首腦。原籍中國的佘智江因涉嫌運營非法跨境賭博，2022年在泰國被捕，目前在等待泰國法院裁決是否將他遣返回中國。佘智江在紀錄片中自稱是中國國家安全部人員，2016年為逃避中國當局的逮捕，而幫中國國安部從事間諜工作。他聲稱曾與郭華萍合作，又說郭華萍是在中國出生的中國人，母親是中國籍的林文藝，他向半島電視台提供了一份有郭華萍資料的文件。
佘智江還對郭華萍喊話道：「郭華萍，你不能相信中國。我們的生命都獻給了中國國安部，看看我現在的境遇。如果你不想步入我的後塵，應該公開真相。」菲律賓當局早前調查郭華萍的真實身份時，發現她小時候曾入境菲律賓，簽證就掛在中國籍女子林文藝的護照，所以懷疑林文藝是她母親。
郭華萍看了佘智江的訪問片段後，失去了一貫的冷靜沉着，情緒激動地否認認識佘智江。她說：「他們說我是間諜。我愛菲律賓。我是菲律賓人。我不是間諜。」菲律賓參議院議長埃斯庫德羅對此回應，菲律賓當局有必要與泰國當局聯繫，針對郭華萍可能涉嫌間諜案展開調查。
菲律賓前市長被發現是中國間諜，整件事件起因於菲律賓警方破獲一個位於班班市的詐騙園區，調查發現園區的土地有一半以上登記在市長愛麗絲．郭（Alice Guo）的名下，而且她擁有驚人的財富和一架直升機。菲律賓國家調查局深入搜索後發現愛麗絲．郭的出生和求學經歷不明，即她可能根本不是菲律賓人，疑似用假身份參選並執政逾兩年，而她的真實身份是中國間諜郭華萍。
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據悉，該部紀錄片主要探討遭中國通緝的佘智江究竟是中國間諜，還是犯罪集團首腦。原籍中國的佘智江因涉嫌運營非法跨境賭博，2022年在泰國被捕，目前在等待泰國法院裁決是否將他遣返回中國。佘智江在紀錄片中自稱是中國國家安全部人員，2016年為逃避中國當局的逮捕，而幫中國國安部從事間諜工作。他聲稱曾與郭華萍合作，又說郭華萍是在中國出生的中國人，母親是中國籍的林文藝，他向半島電視台提供了一份有郭華萍資料的文件。
佘智江還對郭華萍喊話道：「郭華萍，你不能相信中國。我們的生命都獻給了中國國安部，看看我現在的境遇。如果你不想步入我的後塵，應該公開真相。」菲律賓當局早前調查郭華萍的真實身份時，發現她小時候曾入境菲律賓，簽證就掛在中國籍女子林文藝的護照，所以懷疑林文藝是她母親。
郭華萍看了佘智江的訪問片段後，失去了一貫的冷靜沉着，情緒激動地否認認識佘智江。她說：「他們說我是間諜。我愛菲律賓。我是菲律賓人。我不是間諜。」菲律賓參議院議長埃斯庫德羅對此回應，菲律賓當局有必要與泰國當局聯繫，針對郭華萍可能涉嫌間諜案展開調查。
菲律賓前市長被發現是中國間諜，整件事件起因於菲律賓警方破獲一個位於班班市的詐騙園區，調查發現園區的土地有一半以上登記在市長愛麗絲．郭（Alice Guo）的名下，而且她擁有驚人的財富和一架直升機。菲律賓國家調查局深入搜索後發現愛麗絲．郭的出生和求學經歷不明，即她可能根本不是菲律賓人，疑似用假身份參選並執政逾兩年，而她的真實身份是中國間諜郭華萍。