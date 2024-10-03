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▲「山陀兒」颱風各國在9月28日的預測路徑，當時僅有中國氣象局認為山陀兒會登陸。（圖／NCDR）

▲9月28日時，7大AI系統針對山陀兒的路徑預測。（圖／翻攝臉書觀氣象看天氣）

山陀兒颱風（Krathon）在今（3）日中午12時40分，於高雄市小港區登陸，也讓它在登陸前路徑正式底定。本次路徑詭譎多變的「秋颱」山陀兒，自生成後，它的動向考倒了全球氣象機構，但回顧過往幾天的預測路徑，發現有1個國家氣象單位，最早預測到山陀兒會轉彎登陸台灣南部，完整路徑軌跡也曝光了。9月28日，原本位於琉球南方海面的熱帶性低氣壓TD22，成為今年第18號颱風山陀兒（KRATHON），隨後各國氣象單位也開始針對山陀兒製作預測路徑。在9月28日當天下午，歐洲中期預報中心 （ECMWF）與中國氣象局的預測路徑接任為，山陀兒颱風將從台灣南部登陸，其中中國氣象局的路徑更是與山陀兒最終的路徑最為類似，山陀兒先是抵達巴士海峽大幅西偏，隨後出現有點迴轉的拐角後開始北上，不過登陸地點當時中國氣象局則預測是屏東的恆春半島。不過在28日當時，包含中央氣象署、美國海軍、日本氣象廳、香港天文台、韓國氣象局等，都認為山陀兒會從台灣東部以擦邊球的路徑北上，對比下來，中國氣象局與歐洲中期預報中心的預測準確度相對更高，而歐洲中期預報中心則是路徑沒有預測到大幅西偏的回馬槍，因此可以說本次山陀兒颱風的路徑預測，中國氣象局是精準氣象單位。除了各國氣象機構之間的比較與競爭以外，近年來相當火紅的AI也加入了氣象預報的競爭之列，同樣在9月28日山陀兒剛生成那一天，全球7大AI預測模式中，包含中輝達、伏羲、微軟、IFS等，都預測山陀兒颱風將從西部登陸，從後續結果看來，AI預測準確度相當之高。再仔細查看28日當天AI預測的路徑，發現微軟、輝達、伏羲都預測山陀兒會從西南部登陸，而IFS的路徑則是認為會從恆春半島登陸，對比下來精準度最高的應該是微軟與輝達。而隨著山陀兒越來越靠近，在10月1日時7大AI皆已認為山陀兒會從台灣西南部登陸，可見AI預測氣候的精準程度，已經是未來人類不容忽視的重要資訊。