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▲《形形色色 孤獨的美食家》首集特別來賓太田光，飾演中華料理餐館的大廚。（圖／KKTV）

號稱「最下飯的男人」再度回歸！邁入第12年的日本吃播長壽劇《孤獨的美食家》推出最新一季《形形色色 孤獨的美食家》，由主演松重豐親自構思企劃，除了美食家井之頭五郎（松重豐 飾）之外，還有不同職人加入「孤獨的美食家」行列，以不同視角展現獨自一人的幸福用餐時光，新穎的企劃讓觀眾非常期待。首集特別來賓也曝光，由諧星組合「爆笑問題」成員太田光演出中華料理餐館的大廚，2人在劇中會以「背影」交流互動。《孤獨的美食家》是由出道超過40年松重豐首度主演的戲劇，沒想到一演就是12年。雖然他曾在多次受訪透露，自己也不懂為何觀眾喜歡看一個大叔吃飯，想過放棄不拍，但曾有生病的觀眾告訴他，原本身體不舒服沒有食慾，看到五郎吃飯之後就吃得下了，讓他感到驚訝，覺得這個角色很有意義，表示只要還能演，就會繼續努力下去。其實松重豐跟料理也小有淵源，大學時期曾在中華料理餐廳打工的他，跟老闆娘學了一手包餃子的好功夫，笑稱自己應該是「日本娛樂圈包餃子第一人」。由於《孤獨的美食家》拍攝行程相當緊湊，有時候一天要拍好幾家店，原本食量不大、光是餐前小菜就會吃飽的松重豐，拍攝前一天晚上會刻意不進食，他說：「餓到拍攝時才吃，這樣好吃才會寫在臉上！」有時不小心吃太多，拍攝後的2天，還會只吃健胃整腸的藥來調整，加上堅持每天散步、做滾輪運動，「變胖」這個職業傷害完全沒在他身上出現。除了食量跟角色相反，愛喝酒這件事也跟永遠只點茶佐餐的五郎設定不同。松重豐透露，拍攝時吃到好吃的料理，心裡很常會想「如果配酒就更好了！」因此如果有碰到喜歡的店家，松重豐會在播出前帶家人再訪，如願以償的點酒來喝，他還透露自己最喜歡的定番組合是「啤酒配餃子」。《形形色色 孤獨的美食家》10月5日起，每週六KKTV上架更新。