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以巴局勢再度惡化，而泰國每年有成千上萬名移工前往以色列工作，為了保障泰國民眾的安全，外交部會和泰國勞工部合作，延後把泰國勞工送到以色列的計畫。根據泰國勞動部資料，以色列約有3萬名泰國勞工，大多從事農業，是以色列農業相關產業的重要勞動力，這些泰國勞工成為以巴衝突的無辜犧牲者。上次哈瑪斯發動突擊後，有41名泰國人死亡、31人遭到挾持，遭挾持的人質目前仍有6人下落不明，政府暫停讓泰國人前往以色列工作，直到今年6月才恢復原狀。然而以巴衝突再度於10月惡化，伊朗在當地時間10月1日晚間，發射至少200枚彈道飛彈攻擊以色列境內主要城市，中東情況十分險峻。外交部發言人尼孔德（Nikorndej Balankura）在昨（3）日的例行記者會中表示，泰國政府呼籲所有還在以色列以及鄰近國家的泰國人盡快離開；外交部指示泰國大使館和當地政府合作，安置泰國人到安全的地方。尼孔德表示，目前沒有任何泰國人傷亡，泰國在特拉維夫的大使館也沒有收到急難救助需求，不過大使館已經準備好了撤僑的計畫，例如把泰國人安置到以色列或鄰近國家安全的地方，如果情勢持續惡化，會把泰國人送回國，而外交部和泰國勞工部合作，延後執行把泰國勞工送到以色列的計畫。