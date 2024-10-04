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▲越南選美皇后來台嘗試台灣美食。（圖／觀光署）

我國觀光署邀請越南選美皇后阮垂仙（Thuy Tien）擔任越南市場首位台灣觀光代言人，希望能帶動越南赴台旅客突破50萬人次，阮垂仙日前赴台拍攝宣傳影片，她笑稱除了每天喝珍奶，也嘗試吃臭豆腐。現年26歲的阮垂仙在2021年代表越南參加世界小姐大賽，並奪得寶座，成為第一位在這項賽事中獲加冕的越南代表。她的Instagram上有超過280萬粉絲追蹤，不時分享日常生活，照片風格性感火辣又清純可愛。交通部觀光署駐胡志明市辦事處2日在越南Cinestar電影院發表由阮垂仙拍攝的首部越南語台灣觀光宣傳影片，現場也設置台灣多元旅遊主題互動攤位，由阮垂仙帶大家體驗台灣的復古童玩「戳戳樂」。阮垂仙在宣傳影片中享用台灣美食，走訪日月潭、台北101、佛光山、美濃等地。這是阮垂仙第一次去台灣，她說：「我每天都喝一杯珍珠奶茶，臭豆腐也讓人驚艷；還有台灣綠化做得很好，空氣清新，讓人很放鬆。」交通部觀光署駐胡志明市辦事處主任周欣毅表示，阮垂仙親民、形象正面，尤其受年輕族群喜愛，擁有數百萬人追蹤，年齡層大多落在18至34歲，符合設定客群。盼在她的帶動下，今年越南赴台旅客能夠突破50萬人次。