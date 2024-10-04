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紐約大都會今（4）日於美國職棒大聯盟（MLB）國聯外卡系列賽第3戰，上演驚人的9局大逆轉，以4：2淘汰密爾瓦基釀酒人，成功挺進分區系列賽。在9局關鍵時刻，重砲Pete Alonso揮出逆轉3分全壘打，成為史上第一位在一戰定生死的9局扛出逆轉轟的球員。回顧這組外卡系列賽，大都會首戰以8：4取得勝利，率先拿下聽牌優勢。第二戰，大都會在7局結束時以3：2領先，但8局釀酒人新秀外野手Jackson Chourio擊出追平全壘打帶動攻勢，一口氣攻下3分，最終大都會遭逆轉落敗。第三戰雙方上演投手戰，與前兩戰的高得分形成鮮明對比。釀酒人菜鳥投手Tobias Myers主投5局僅被擊出2支安打，送出5次三振；大都會隊先發投手José Quintana主投6局無失分。不過比賽在7局出現轉折，Jake Bauers先扛出陽春全壘打，隨後Sal Frelick再補上一轟，幫助釀酒人取得2：0領先。大都會打線自第二戰3局後開始陷入得分荒，直到此戰9局才迎來轉機，釀酒人推派終結者Devin Williams，但他卻未能守住領先，Francisco Lindor選到四壞保送，一出局後，Brandon Nimmo擊出安打，此時第四棒Pete Alonso站上打擊區，在球數1好3壞情況下，瞄準變速球猛力一揮，小白球飛上右外野看台，Alonso這發逆轉三分砲，幫助大都會逆轉晉級。根據美國體育數據網「Opta Stats」資料顯示，Alonso成為史上第一位在一戰定生死的9局扛出逆轉轟的球員。值得一提的是，外卡系列賽中除了教士隊外，其餘3支客隊皆以「下剋上」的方式晉級。目前美聯、國聯分區系列賽的對戰組合為：洋基隊VS皇家隊、守護者VS老虎隊、道奇隊VS教士隊、費城人隊VS大都會隊。