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馬來西亞飛螢航空（Firefly Airlines）一架飛往檳城的客機，起飛後空調過熱導致機艙內煙霧瀰漫，被迫折返雪蘭莪梳邦蘇丹阿都阿茲機場。根據大馬媒體《新海峽時報》報導，大馬民航管理局（CAAM）證實這起事故，指該趟型號9M-FYG的班機，在飛行中途發生故障而必須折返原機場。大馬民航局首席執行員諾拉茲曼說，初步檢查報告顯示，涉事飛機的抽風機風扇出現故障，導致空調系統過熱而冒煙，造成機艙煙霧瀰漫。他說：「涉事飛機可能還有其他故障問題，負責單位會進行詳細檢查。」他也指出，事件沒有造成任何傷亡，飛機折返降落後，所有乘客都安全疏散。不過有乘客拍攝機艙內冒煙的畫面並放上網，還在內文寫上「燃燒（burning）」字眼，引發外界關注。