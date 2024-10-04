「113年國慶晚會」將於明（5）日在臺北大巨蛋盛大舉行，台北市政府表示，此次除依循往例邀請各界貴賓、外國使節及僑胞等參與，更特別開放民眾索票入場，將有2萬人將與巴黎奧運中華隊金牌選手王齊麟、李洋及林郁婷合唱中華民國國歌及國旗歌。而晚會節目包括江蕙等歌手演唱，另有國防部示範樂隊、奧運金牌選手、球隊啦啦隊、時尚走秀等。《NOWnews今日新聞》整理節目表、完整表演卡司、轉播平台等資訊一次看。
臺北市長蔣萬安表示，上一次國慶晚會2016年是在臺北小巨蛋舉辦，這次則是在臺北大巨蛋，也是大巨蛋第一次舉辦非體育賽事活動。 觀傳局表示，今年國慶晚會以「中華民國，生日快樂」作為節目禮讚主軸，結合「地球友善」與「文化共榮」兩大主題，規劃5段精彩節目，包括「國歌傳頌 光照國慶」、「舞力全開 盛情應援」、「文化盛綻 永續新篇」、「橫跨族群 唱響未來」及「齊心融合 團結共榮」。
📍「113年國慶晚會」完整節目表
觀傳局介紹，國慶晚會將先由「國歌傳頌 光照國慶」拉開序幕，以國防部示範樂隊的激昂鼓聲迎接陸軍專科學校同學組成的國旗隊，高舉巨幅國旗進場；緊接著，國防大學政治作戰學院復興崗合唱團、國防大學管理學院崇廉合唱團，將與巴黎奧運中華隊金牌選手王齊麟、李洋及林郁婷，共同帶領全場觀眾合唱中華民國國歌及國旗歌。緊接著，就是天后江蕙，將登臺為國慶晚會獻上萬眾期待已久的精彩演出。
第二段節目「舞力全開 盛情應援」則邀請國內9支職籃球隊及中華職棒6支球隊的超人氣啦啦隊員參與演出，分別組成的「職籃女孩」、「職棒女孩」，加上今年新成立的「紅運少女」，接力帶來充滿活力的演出。第三段節目「文化盛綻 永續新篇」則由伊林超模林嘉綺領軍，帶領113位模特兒穿著本土設計品牌服裝走秀，展示臺灣文化創意的軟實力；新生代歌手高爾宣OSN、申力安、王ADEN也將融合時尚與永續主題現場演唱。
第四段節目「橫跨族群 唱響未來」邀請多位國、臺、客、原住民語歌王歌后同台演出，包括黃妃、林育羣、湯運煥、紀曉君和翁立友，並與眾多舞團、合唱團共同演繹多元歌曲。晚會最後「齊心融合 團結共榮」則邀請全場觀眾齊聲合唱，共同慶祝中華民國生日，展現國人的團結與凝聚力。
📍「113年國慶晚會」轉播平台整理
國慶晚會將於10月5日下午4點開放入場，6點正式開始、預計晚間9點結束，預期當日人潮眾多，入場亦須配合安檢作業，建議民眾提早到場；當天於臺北大巨蛋旁的松菸大道將設置「第二現場」，全程以戶外投影幕同步轉播大巨蛋場內實況，民眾可至「第二現場」一起觀看精彩節目。
電視轉播：
中視新聞台網路直播：中視新聞台Facebook、中視新聞台YouTube、中天新聞台YouTube
網路轉播：
臺北市政府YouTube（按此）、臺北旅遊網Facebook(按此)、LINE TODAY
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📍「113年國慶晚會」完整節目表
觀傳局介紹，國慶晚會將先由「國歌傳頌 光照國慶」拉開序幕，以國防部示範樂隊的激昂鼓聲迎接陸軍專科學校同學組成的國旗隊，高舉巨幅國旗進場；緊接著，國防大學政治作戰學院復興崗合唱團、國防大學管理學院崇廉合唱團，將與巴黎奧運中華隊金牌選手王齊麟、李洋及林郁婷，共同帶領全場觀眾合唱中華民國國歌及國旗歌。緊接著，就是天后江蕙，將登臺為國慶晚會獻上萬眾期待已久的精彩演出。
第二段節目「舞力全開 盛情應援」則邀請國內9支職籃球隊及中華職棒6支球隊的超人氣啦啦隊員參與演出，分別組成的「職籃女孩」、「職棒女孩」，加上今年新成立的「紅運少女」，接力帶來充滿活力的演出。第三段節目「文化盛綻 永續新篇」則由伊林超模林嘉綺領軍，帶領113位模特兒穿著本土設計品牌服裝走秀，展示臺灣文化創意的軟實力；新生代歌手高爾宣OSN、申力安、王ADEN也將融合時尚與永續主題現場演唱。
第四段節目「橫跨族群 唱響未來」邀請多位國、臺、客、原住民語歌王歌后同台演出，包括黃妃、林育羣、湯運煥、紀曉君和翁立友，並與眾多舞團、合唱團共同演繹多元歌曲。晚會最後「齊心融合 團結共榮」則邀請全場觀眾齊聲合唱，共同慶祝中華民國生日，展現國人的團結與凝聚力。
📍「113年國慶晚會」轉播平台整理
國慶晚會將於10月5日下午4點開放入場，6點正式開始、預計晚間9點結束，預期當日人潮眾多，入場亦須配合安檢作業，建議民眾提早到場；當天於臺北大巨蛋旁的松菸大道將設置「第二現場」，全程以戶外投影幕同步轉播大巨蛋場內實況，民眾可至「第二現場」一起觀看精彩節目。
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