藍白立委今（4）日再度在立法院院會封殺總預算案，不過因山陀兒颱風過境，在高屏地區肆虐，藍營立委柯志恩與蘇清泉留在高屏救災，未北上出席院會表決投票，綠委點名柯志恩暗助藍白擋預算，這樣還想選高雄市長？柯志恩反嗆，綠委和側翼又故意找碴，真的是投也罵、不投也罵，大家救災為先，可否少一點政治口水？
柯志恩說，山陀兒肆虐，整個高雄市區滿目瘡痍，為一早即時協助救災，昨晚已跟黨團溝通，達成今日以地方救災優先的共識。昨中午起風雨摧殘的景象讓人心疼，泥沙瓦礫四散，街道樹木倒一排，還有建物的屋頂被強風吹翻，商店的玻璃窗碎裂，招牌搖搖欲墜。整座城市遭受了巨大的衝擊，真的讓人為受災民眾感到憂心。
柯志恩說，今早到高雄各地勘災，至今鳳山仍有四萬多戶停電，另外誠信里內軍方土地，仍有多處電線杆倒塌、路樹傾倒、鐵皮散落的情況，也已請求相關單位加速協助恢復及整理；謝謝中央各單位全力幫忙，同時感謝市府各單位及分局各派出所協助搶通道路，還有議員及里長們不眠不休的努力，只盼所有市民都能儘快恢復日常生活。
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柯志恩說，今早到高雄各地勘災，至今鳳山仍有四萬多戶停電，另外誠信里內軍方土地，仍有多處電線杆倒塌、路樹傾倒、鐵皮散落的情況，也已請求相關單位加速協助恢復及整理；謝謝中央各單位全力幫忙，同時感謝市府各單位及分局各派出所協助搶通道路，還有議員及里長們不眠不休的努力，只盼所有市民都能儘快恢復日常生活。