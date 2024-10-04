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紐約大都會在今（4）日於美國職棒大聯盟（MLB）國聯外卡系列賽G3，以4：2逆轉擊敗密爾瓦基釀酒人，成功晉級國聯分區系列賽，將於10月6日與費城費城人進行5戰3勝的對決。大都會戲劇性逆轉勝為日籍強投千賀滉大「閃電復出」帶來了希望。根據《紐約郵報》記者Mike Puma報導，球隊正在「討論」將千賀列出分區系列賽的球員名單中。根據大聯盟規定，季後賽每一輪系列賽都可以重新登錄球員名單，球員的更換相當常見。千賀滉大在外卡系列賽並未被放入名單之中，但在球隊晉級分區系列賽之後，關於千賀滉大復出的討論再次浮上檯面。《紐約郵報》記者Mike Puma在社群媒體X上透露：「據球團人士表示，正在討論是否將千賀滉大放入大都會的分區系列賽名單之中。」千賀滉大本季因傷勢反覆幾乎缺席整季。2月份，他因右肩不適關係，開季即被列入傷兵名單，進入5月下旬，千賀滉大被診斷出肱三頭肌發炎，7月26日對陣亞特蘭大勇士隊，他先發5.1局僅被擊出2支安打，失2分，送出9次三振，順利拿下本季首勝。但好景不常，他之後又因左小腿傷勢進入傷兵名單。千賀滉大在9月底於3A進行復健賽，主投1局無安打無失分，投出2次三振和1次保送，但之後因肱三頭肌緊繃未再登板。如今，大都會晉級為他提供再次重返投手丘的可能性。如果千賀能順利回歸，將為大都會的投手陣容增添重要戰力。大都會即將在國聯分區系列賽迎戰實力堅強的費城人隊，系列賽將於10月6日開打，大都會期望延續外卡系列賽的逆轉勝氣勢，繼續在季後賽中高歌猛進。