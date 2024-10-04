紐約大都會在今（4）日於美國職棒大聯盟（MLB）國聯外卡系列賽G3，以4：2逆轉擊敗密爾瓦基釀酒人，成功晉級國聯分區系列賽，將於10月6日與費城費城人進行5戰3勝的對決。大都會戲劇性逆轉勝為日籍強投千賀滉大「閃電復出」帶來了希望。根據《紐約郵報》記者Mike Puma報導，球隊正在「討論」將千賀列出分區系列賽的球員名單中。

我是廣告 請繼續往下閱讀
千賀有望閃電復出？　大都會逆轉勝帶來希望

根據大聯盟規定，季後賽每一輪系列賽都可以重新登錄球員名單，球員的更換相當常見。千賀滉大在外卡系列賽並未被放入名單之中，但在球隊晉級分區系列賽之後，關於千賀滉大復出的討論再次浮上檯面。

《紐約郵報》記者Mike Puma在社群媒體X上透露：「據球團人士表示，正在討論是否將千賀滉大放入大都會的分區系列賽名單之中。」

千賀滉大本季因傷勢反覆幾乎缺席整季。2月份，他因右肩不適關係，開季即被列入傷兵名單，進入5月下旬，千賀滉大被診斷出肱三頭肌發炎，7月26日對陣亞特蘭大勇士隊，他先發5.1局僅被擊出2支安打，失2分，送出9次三振，順利拿下本季首勝。但好景不常，他之後又因左小腿傷勢進入傷兵名單。

千賀復健狀況佳　大都會增添投手戰力

千賀滉大在9月底於3A進行復健賽，主投1局無安打無失分，投出2次三振和1次保送，但之後因肱三頭肌緊繃未再登板。如今，大都會晉級為他提供再次重返投手丘的可能性。如果千賀能順利回歸，將為大都會的投手陣容增添重要戰力。

大都會即將在國聯分區系列賽迎戰實力堅強的費城人隊，系列賽將於10月6日開打，大都會期望延續外卡系列賽的逆轉勝氣勢，繼續在季後賽中高歌猛進。

大都會驚天逆轉秀！Alonso 9局轟致勝三分砲太狂　成為史上第一人

MLB季後賽／Pete Alonso逆轉3分砲！大都會4:2擊敗釀酒人外卡勝出

洋基長達15年缺席世界大賽！今年拚隊史第28冠　總管點出奪冠關鍵

大谷魅力大強！教士深怕主場被攻陷　 出招限制道奇球迷進場挨轟

關鍵字