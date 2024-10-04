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▲我國駐新加坡代表童振源說明新加坡的滅蚊政策。（圖／翻攝自臉書）

新加坡和台灣一樣環境潮濕，而且到處有綠化的植栽景觀，卻幾乎沒有蚊子，讓遊客感到十分新奇，久居新加坡的專家對此解釋原因。我國駐新加坡代表童振源指出，新加坡過去曾推出多種減少蚊子的政策。首先，新加坡政府積極治理環境，減少蚊子的繁殖地，確保沒有積水，同時透過教育與宣傳，提高民眾防治蚊子的意識與作為。新加坡政府鼓勵民眾，清除花盆底盤的積水、定時更換花瓶的水、鏟鬆幹硬的泥土、以及疏通阻塞的屋頂簷槽，並放置殺蚊藥等。其次，2004年新加坡立法，住家有滋生蚊子的地方，將被罰款100新幣（約新台幣2500元），重犯者將被罰款200元（約新台幣5000元）。2020年前，初犯罰款提高到200新幣，第四次違規將會被起訴上法庭。2020年7月15日起，新加坡政府採取更嚴厲措施，在稽查行動中被發現住家多處有蚊子孳生，或在違規通告後再被發現蚊子孳生，將被罰款300新幣（約新台幣7500元），第二次違規者將被罰400新幣（約新台幣1萬元），違規三次以上，將面對5,000新幣（約新台幣12萬5千元）罰款及最長三個月的監禁。出現蚊子滋生的建築工地將面對更高的罰款，初犯為3,000新幣（約新台幣7萬5千元），違規三次以上，將被起訴上法庭，面對2萬新幣（約新台幣50萬元）罰款或及最長三個月監禁。第三，新加坡透過科技控制，包括霧化和噴霧技術控制蚊子數量，同時培育克制蚊子的天敵或運用捕卵器（Gravitrap），有效減少蚊子。 小小埃及伊蚊會令人生活非常不適與痛苦，甚至會引發致命的登革熱，特別是新加坡位處熱帶的濕熱氣候，更飽受埃及伊蚊的侵襲。新加坡從2016年開始推行「沃爾巴克專案」（Project Wolbachia），培育帶有「沃爾巴克」細菌的雄性埃及伊蚊（雄蚊不會叮人，壽命大約一個星期），將雄蚊釋放在某些區域，與該區雌性埃及伊蚊（雌蚊會盯人且會引發登革熱，壽命大約三個星期）交配後，產生的蚊卵不能孵化，便不會滋生後代。「沃爾巴克專案」總部約有30位研發人員，到去年底已經培育超過3億隻沃爾巴克伊蚊，每個星期繼續培育7百萬隻沃爾巴克伊蚊，然後將這些不會咬人的雄性沃爾巴克伊蚊釋放到試驗區域，以觀察控制伊蚊種群的抑制率及登革熱病例減少狀況。從2019年以後，新加坡政府在四個地區推行此項專案，埃及伊蚊種群的抑制率高達98%，在一年以上的釋放區，登革熱病例減少高達88%，這些地區的登革熱風險都從深紅的高風險降到幾近白色的低風險。自2022年7月開始的研究顯示，在釋放帶菌埃及伊蚊的地區，居民感染登革熱的可能性降低75%。雌性埃及伊蚊數量減少80至90%。此專案目前已經涵蓋新加坡48萬家戶，昨天新加坡國家環境局宣布明年第一季要擴大到58萬戶，涵蓋將近新加坡四成的總家戶。從2022年中至今，這項專案增加近三倍的涵蓋家戶，顯示減少埃及伊蚊的成效斐然。