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▲中華隊對韓國隊開幕戰，原本賣完了，但經過1點「清票」後還有票可以搶購，而是中華隊對日本隊，門票最快完售，只剩下輪椅席。

世界​12強賽B組中華隊賽事將在11月13日開打，5場都在台北大巨蛋，今門票全面開賣，這屆B組賽事由台灣主辦，中華棒協負責賽事舉辦部份，中華隊的比賽都在台北大巨蛋，每場開放33000人進場，若都滿場，5場將有破16萬人進場觀戰。B1區域就一起應援A區(105-121／15排前) 3380／3080就一起應援B區(105-121／16-25排) 3180／2880戰力(站立)應援區(105-121／26排後) 2980／2680一起香香區(102-104)+一起脆脆區(122-124) 2480／1880外野一般區(131-146) 1880／隊1280L2內野中央區(206-220) 2480／1880內野一般區(201-205、221-225) 2280／1580外野一般區(233-244) 1380／580L4內野一般區(401-417) 1380／580L5內野一般區(503-515) 680／280緯來體育台、東森新聞台與中華電信MOD愛爾達體育台11/13台灣時間18:00：澳洲 vs 日本11/13台灣時間18:30：多明尼加 vs 古巴11/14台灣時間18:00：古巴 vs 韓國11/15台灣時間15:00：多明尼加 vs 澳洲11/16台灣時間12:00：澳洲 vs 古巴11/16台灣時間18:30：多明尼加 vs 韓國11/17台灣時間18:00：古巴 vs 日本11/18台灣時間12:00：澳洲 vs 韓國11/18台灣時間18:00：日本 vs 多明尼加11/13台灣時間18:30：韓國 vs 中華台北11/14台灣時間18:30：中華台北 vs 多明尼加11/15台灣時間18:00：韓國 vs 日本11/16台灣時間18:00：日本 vs 中華台北11/17台灣時間18:30：中華台北 vs 澳洲11/18台灣時間18:30：古巴 vs 中華台北