世界12強賽B組中華隊賽事將在11月13日開打，5場都在台北大巨蛋，今門票全面開賣，中華隊對韓國隊開幕戰，原本賣完了，但經過1點「清票」後還有票可以搶購，而是中華隊對日本隊，門票最快完售，只剩下輪椅席。大巨蛋套票限量1200套早已完售，中信卡友優先購每場約10000張，昨天中午12點開賣，中韓、中日戰都很快就被搶光，不過今天門票全面開賣，最受歡迎是中華隊對日本隊，根據《NOWnews今日新聞》記者實測，原本售票網顯示已完售，中華隊首戰韓國隊完售，又開始「清票」。
中華隊主場優勢 力拚晉級複賽
這屆B組賽事由台灣主辦，中華棒協負責賽事舉辦部份，中華隊的比賽都在台北大巨蛋，每場開放33000人進場，若都滿場，5場將有破16萬人進場觀戰。
中華隊最終28人名單將在下週一，也就是7日正式公佈，10月底展開集訓，11月2、3日與捷克國家隊在大巨蛋進行熱身賽。
根據《NOWnews今日新聞》記者實測，原本售票網顯示已完售，中華隊首戰韓國隊完售，又開始「清票」，尤其以B1就一起應援A區、外野等區域都還有零星票剩下，球迷可多碰碰運氣。
票價及區域如下 (前串數字為中華隊對決日韓、後串數字為對決其他國家)：
B1區域
就一起應援A區(105-121／15排前) 3380／3080
就一起應援B區(105-121／16-25排) 3180／2880
戰力(站立)應援區(105-121／26排後) 2980／2680
一起香香區(102-104)+一起脆脆區(122-124) 2480／1880
外野一般區(131-146) 1880／隊1280
L2
內野中央區(206-220) 2480／1880
內野一般區(201-205、221-225) 2280／1580
外野一般區(233-244) 1380／580
L4
內野一般區(401-417) 1380／580
L5
內野一般區(503-515) 680／280
2024第3屆世界棒球12強賽轉播資訊
電視直播：
緯來體育台、東森新聞台與中華電信MOD愛爾達體育台
網路平台：
Hami Video、ELTA.tv
2024年世界棒球12強賽B組詳細賽程：
日本名古屋巨蛋
11/13台灣時間18:00：澳洲 vs 日本
台北市立天母棒球場
11/13台灣時間18:30：多明尼加 vs 古巴
11/14台灣時間18:00：古巴 vs 韓國
11/15台灣時間15:00：多明尼加 vs 澳洲
11/16台灣時間12:00：澳洲 vs 古巴
11/16台灣時間18:30：多明尼加 vs 韓國
11/17台灣時間18:00：古巴 vs 日本
11/18台灣時間12:00：澳洲 vs 韓國
11/18台灣時間18:00：日本 vs 多明尼加
台北大巨蛋
11/13台灣時間18:30：韓國 vs 中華台北
11/14台灣時間18:30：中華台北 vs 多明尼加
11/15台灣時間18:00：韓國 vs 日本
11/16台灣時間18:00：日本 vs 中華台北
11/17台灣時間18:30：中華台北 vs 澳洲
11/18台灣時間18:30：古巴 vs 中華台北
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這屆B組賽事由台灣主辦，中華棒協負責賽事舉辦部份，中華隊的比賽都在台北大巨蛋，每場開放33000人進場，若都滿場，5場將有破16萬人進場觀戰。
中華隊最終28人名單將在下週一，也就是7日正式公佈，10月底展開集訓，11月2、3日與捷克國家隊在大巨蛋進行熱身賽。
根據《NOWnews今日新聞》記者實測，原本售票網顯示已完售，中華隊首戰韓國隊完售，又開始「清票」，尤其以B1就一起應援A區、外野等區域都還有零星票剩下，球迷可多碰碰運氣。
票價及區域如下 (前串數字為中華隊對決日韓、後串數字為對決其他國家)：
B1區域
就一起應援A區(105-121／15排前) 3380／3080
就一起應援B區(105-121／16-25排) 3180／2880
戰力(站立)應援區(105-121／26排後) 2980／2680
一起香香區(102-104)+一起脆脆區(122-124) 2480／1880
外野一般區(131-146) 1880／隊1280
L2
內野中央區(206-220) 2480／1880
內野一般區(201-205、221-225) 2280／1580
外野一般區(233-244) 1380／580
L4
內野一般區(401-417) 1380／580
L5
內野一般區(503-515) 680／280
2024第3屆世界棒球12強賽轉播資訊
電視直播：
緯來體育台、東森新聞台與中華電信MOD愛爾達體育台
網路平台：
Hami Video、ELTA.tv
2024年世界棒球12強賽B組詳細賽程：
日本名古屋巨蛋
11/13台灣時間18:00：澳洲 vs 日本
台北市立天母棒球場
11/13台灣時間18:30：多明尼加 vs 古巴
11/14台灣時間18:00：古巴 vs 韓國
11/15台灣時間15:00：多明尼加 vs 澳洲
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台北大巨蛋
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11/15台灣時間18:00：韓國 vs 日本
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