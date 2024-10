我是廣告 請繼續往下閱讀

▲中華隊對韓國隊開幕戰,原本賣完了,但經過1點「清票」後還有票可以搶購,而是中華隊對日本隊,門票最快完售,只剩下輪椅席。

世界​12強賽B組中華隊賽事將在11月13日開打,5場都在台北大巨蛋,今門票全面開賣,這屆B組賽事由台灣主辦,中華棒協負責賽事舉辦部份,中華隊的比賽都在台北大巨蛋,每場開放33000人進場,若都滿場,5場將有破16萬人進場觀戰。B1區域就一起應援A區(105-121/15排前) 3380/3080就一起應援B區(105-121/16-25排) 3180/2880戰力(站立)應援區(105-121/26排後) 2980/2680一起香香區(102-104)+一起脆脆區(122-124) 2480/1880外野一般區(131-146) 1880/隊1280L2內野中央區(206-220) 2480/1880內野一般區(201-205、221-225) 2280/1580外野一般區(233-244) 1380/580L4內野一般區(401-417) 1380/580L5內野一般區(503-515) 680/280緯來體育台、東森新聞台與中華電信MOD愛爾達體育台11/13台灣時間18:00:澳洲 vs 日本11/13台灣時間18:30:多明尼加 vs 古巴11/14台灣時間18:00:古巴 vs 韓國11/15台灣時間15:00:多明尼加 vs 澳洲11/16台灣時間12:00:澳洲 vs 古巴11/16台灣時間18:30:多明尼加 vs 韓國11/17台灣時間18:00:古巴 vs 日本11/18台灣時間12:00:澳洲 vs 韓國11/18台灣時間18:00:日本 vs 多明尼加11/13台灣時間18:30:韓國 vs 中華台北11/14台灣時間18:30:中華台北 vs 多明尼加11/15台灣時間18:00:韓國 vs 日本11/16台灣時間18:00:日本 vs 中華台北11/17台灣時間18:30:中華台北 vs 澳洲11/18台灣時間18:30:古巴 vs 中華台北