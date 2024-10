我是廣告 請繼續往下閱讀

(G)I-DLE成員Minnie、薇娟、小娟、雨琦、舒華今(4)日晚上7點30分在台北小巨蛋舉辦《2024 (G)I-DLE WORLD TOUR [iDOL] IN TAIPEI》演唱會,舒華場上緊張到不行,說話明顯發抖,還說是一位奶味藍(粉絲名)讓她更緊張:「謝謝你讓我更緊張了!」5姝第一首歌就是夯曲《Super Lady》,她們穿上全白軍裝從升降舞台現身,旋律一下,全場1萬名粉絲嗨翻尖叫,表演完後氣氛更高漲,小娟就大聲喊:「台北!準備好了嗎!今晚一起瘋吧!尖叫聲!」隨後她們再送上人氣作品,走到延伸舞台表演《LATATA》,全場歌迷應援聲整齊又給力:「LA TA TA」,該曲表演完後就進入說話環節。雨琦表示:「我們終於又見到台北的Neverland(官方粉絲名)!我們2週前剛結束美巡,2週沒站上舞台很無聊,果然歌手還是要站在舞台上的。」Minnie再度展現「一流中文」甜喊:「大家好我是巧克力Minnie!」舒華只說一句:「我是誰?」全場奶味藍大聲回:「葉舒華!」聲音超響亮。Minnie很開心站上小巨蛋開演唱會:「這次是第二次在台北舉辦第2次演唱會了,不過場館規模變得更大了!很大!」很開心粉絲比去年在北流時多一倍,雨琦附和:「多虧Neverland把場地填滿!!」其實舒華非常緊張,成員Cue她說話時,舒華一時之間反應不過來,簡短表示:「恩,我覺得你們很講義氣…今天是加場嘛,很感謝你們讓我們多表演一次。」薇娟說舒華會緊張,希望大家體諒:「人多的話,舒華就會緊張。」舒華語氣明顯在抖,仍努力說話:「我後面會平常心,剛剛開頭影片播完,有一個男生叫我名字很大聲,謝謝你,讓我更緊張了,好緊張,但越來越放鬆了,希望等一下可以更放鬆!」隨後就帶來金曲《OH MY GOD》表演。(G)I-DLE是「Cube娛樂」於2018年5月2日推出的6人女團,原本成員有薇娟、Minnie、小娟、雨琦、舒華、穗珍,但穗珍在2021年捲入校園霸凌爭議,同年8月正式退團,目前(G)I-DLE為5人體制。她們的代表作包含《LATATA》、 《Oh my god》、 《TOMBOY》、《MY BAG》、《Nxde》、《Fate》、《Super Lady》、《Klaxon》,其中《Queencard》的諧音神似台語「阿嬤饋咖」,不僅該曲在台爆紅,5姝不是第一次來台,她們曾在2018年訪台錄音樂節目《M! Countdown》、2023年首登小巨蛋錄製除夕特別節目《2023超級巨星紅白藝能大賞》,並於去年7月首度在台北舉辦2場演唱會,因為是在台的第一次專場演出,加上是台灣籍成員,她當時感動到落淚,動容數萬名觀眾跟著哭,意義非凡出道日:2018年5月2日公 司:Cube娛樂成 員:小娟(隊長)、Minnie、薇娟、雨琦、舒華粉絲名:Neverland(네버랜드)、華語圈自稱「奶味藍」代表作:《LATATA》《Oh my god》《TOMBOY》《MY BAG》《Nxde》《Fate》《Queencard》《Super Lady》《Klaxon》