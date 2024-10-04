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▲雨琦（左起）、 Minnie、小娟、薇娟、舒華帥氣登場。（圖／讀者提供）

▲ (G)I-DLE雨琦、 Minnie、小娟、薇娟、舒華台北小巨蛋演唱會Day1。（圖／讀者提供）

(G)I-DLE成員Minnie、薇娟、小娟、雨琦、舒華今（4）日晚上7點30分在台北小巨蛋舉辦《2024 (G)I-DLE WORLD TOUR [iDOL] IN TAIPEI》演唱會，舒華場上緊張到不行，說話明顯發抖，還說是一位奶味藍（粉絲名）讓她更緊張：「謝謝你讓我更緊張了！」5姝第一首歌就是夯曲《Super Lady》，她們穿上全白軍裝從升降舞台現身，旋律一下，全場1萬名粉絲嗨翻尖叫，表演完後氣氛更高漲，小娟就大聲喊：「台北！準備好了嗎！今晚一起瘋吧！尖叫聲！」隨後她們再送上人氣作品，走到延伸舞台表演《LATATA》，全場歌迷應援聲整齊又給力：「LA TA TA」，該曲表演完後就進入說話環節。雨琦表示：「我們終於又見到台北的Neverland（官方粉絲名）！我們2週前剛結束美巡，2週沒站上舞台很無聊，果然歌手還是要站在舞台上的。」Minnie再度展現「一流中文」甜喊：「大家好我是巧克力Minnie！」舒華只說一句：「我是誰？」全場奶味藍大聲回：「葉舒華！」聲音超響亮。Minnie很開心站上小巨蛋開演唱會：「這次是第二次在台北舉辦第2次演唱會了，不過場館規模變得更大了！很大！」很開心粉絲比去年在北流時多一倍，雨琦附和：「多虧Neverland把場地填滿！！」其實舒華非常緊張，成員Cue她說話時，舒華一時之間反應不過來，簡短表示：「恩，我覺得你們很講義氣…今天是加場嘛，很感謝你們讓我們多表演一次。」薇娟說舒華會緊張，希望大家體諒：「人多的話，舒華就會緊張。」舒華語氣明顯在抖，仍努力說話：「我後面會平常心，剛剛開頭影片播完，有一個男生叫我名字很大聲，謝謝你，讓我更緊張了，好緊張，但越來越放鬆了，希望等一下可以更放鬆！」隨後就帶來金曲《OH MY GOD》表演。(G)I-DLE是「Cube娛樂」於2018年5月2日推出的6人女團，原本成員有薇娟、Minnie、小娟、雨琦、舒華、穗珍，但穗珍在2021年捲入校園霸凌爭議，同年8月正式退團，目前(G)I-DLE為5人體制。她們的代表作包含《LATATA》、 《Oh my god》、 《TOMBOY》、《MY BAG》、《Nxde》、《Fate》、《Super Lady》、《Klaxon》，其中《Queencard》的諧音神似台語「阿嬤饋咖」，不僅該曲在台爆紅，5姝不是第一次來台，她們曾在2018年訪台錄音樂節目《M! Countdown》、2023年首登小巨蛋錄製除夕特別節目《2023超級巨星紅白藝能大賞》，並於去年7月首度在台北舉辦2場演唱會，因為是在台的第一次專場演出，加上是台灣籍成員，她當時感動到落淚，動容數萬名觀眾跟著哭，意義非凡出道日：2018年5月2日公 司：Cube娛樂成 員：小娟（隊長）、Minnie、薇娟、雨琦、舒華粉絲名：Neverland（네버랜드）、華語圈自稱「奶味藍」代表作：《LATATA》《Oh my god》《TOMBOY》《MY BAG》《Nxde》《Fate》《Queencard》《Super Lady》《Klaxon》