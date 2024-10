我是廣告 請繼續往下閱讀

▲S.H.E《SUPER STAR》舞台嗨翻天。(圖/讀者提供)

▲Minnie帶來夯劇《背著善宰跑》的插曲〈Like a dream〉,應景化身劇中女主角「任率」現身。(圖/讀者提供)

(G)I-DLE成員Minnie、薇娟、小娟、雨琦、舒華首度攻蛋,今(4)日今天晚上7點30分在台北小巨蛋開唱,除了團體組曲,5位女神還帶來SOLO舞台,隊長小娟還直飆髒話「C8」嗨翻全場,雨琦、舒華為了台灣奶味藍(粉絲名)帶來S.H.E的代表作《SUPER STAR》,驚喜滿滿!Minnie第一位SOLO上陣,帶來夯劇《背著善宰跑》的插曲〈Like a dream〉,她還應景化身劇中女主角「任率」,穿上制服、拿著象徵性的黃傘現身,還用中文喊:「一起唱吧!」邀約大家合唱。再來就是隊長小娟登場,她換上黑色性感服裝、戴上貓耳朵趴在延伸舞台火辣表演《Is this bad b****** number?》,更用中文說:「要來刺激一點的嗎?」之後性感熱舞,甚至高喊:「C8!(韓文髒話)」全場叫翻天,之後換薇娟化身天使帶來《Sky Walking》。壓軸登場的SOLO的就是中文Line的雨琦、舒華,2人換上鮮紅亮片裝,從升降舞台登場表演S.H.E的代表作《SUPER STAR》,中途降落到主舞台後,她們直接脫下外套飆高音,尖叫聲再次炸裂整個小巨蛋。她們表演完《Klaxon》後,Minnie就介紹雨琦、舒華說:「真的是超級巨星!」2位當事人一臉神氣,舒華就表示:「沒什麼啦,我們本來就創了一個小隊叫『野生姐妹』。」一番話笑翻大家。雨琦接話:「有沒有很野?顯而易見啊,就SUPER STAR啊!」舒華附和:「不用解釋啊~」接著解釋為何會表演《SUPER STAR》的原因,「就有一次在待機室開玩笑跟雨琦說,亞洲巡迴不要SOLO,我們組隊,2人就異口同聲『SUPER STAR』,音樂一下,好的就是這首歌了」。(G)I-DLE是「Cube娛樂」於2018年5月2日推出的6人女團,原本成員有薇娟、Minnie、小娟、雨琦、舒華、穗珍,但穗珍在2021年捲入校園霸凌爭議,同年8月正式退團,目前(G)I-DLE為5人體制。她們的代表作包含《LATATA》、 《Oh my god》、 《TOMBOY》、《MY BAG》、《Nxde》、《Fate》、《Super Lady》、《Klaxon》,其中《Queencard》的諧音神似台語「阿嬤饋咖」,不僅該曲在台爆紅,5姝不是第一次來台,她們曾在2018年訪台錄音樂節目《M! Countdown》、2023年首登小巨蛋錄製除夕特別節目《2023超級巨星紅白藝能大賞》,並於去年7月首度在台北舉辦2場演唱會,因為是在台的第一次專場演出,加上是台灣籍成員,她當時感動到落淚,動容數萬名觀眾跟著哭,意義非凡出道日:2018年5月2日公 司:Cube娛樂成 員:小娟(隊長)、Minnie、薇娟、雨琦、舒華粉絲名:Neverland(네버랜드)、華語圈自稱「奶味藍」代表作:《LATATA》《Oh my god》《TOMBOY》《MY BAG》《Nxde》《Fate》《Queencard》《Super Lady》《Klaxon》