我是廣告 請繼續往下閱讀

▲S.H.E《SUPER STAR》舞台嗨翻天。（圖／讀者提供）

▲Minnie帶來夯劇《背著善宰跑》的插曲〈Like a dream〉，應景化身劇中女主角「任率」現身。（圖／讀者提供）

(G)I-DLE成員Minnie、薇娟、小娟、雨琦、舒華首度攻蛋，今（4）日今天晚上7點30分在台北小巨蛋開唱，除了團體組曲，5位女神還帶來SOLO舞台，隊長小娟還直飆髒話「C8」嗨翻全場，雨琦、舒華為了台灣奶味藍（粉絲名）帶來S.H.E的代表作《SUPER STAR》，驚喜滿滿！Minnie第一位SOLO上陣，帶來夯劇《背著善宰跑》的插曲〈Like a dream〉，她還應景化身劇中女主角「任率」，穿上制服、拿著象徵性的黃傘現身，還用中文喊：「一起唱吧！」邀約大家合唱。再來就是隊長小娟登場，她換上黑色性感服裝、戴上貓耳朵趴在延伸舞台火辣表演《Is this bad b****** number?》，更用中文說：「要來刺激一點的嗎？」之後性感熱舞，甚至高喊：「C8！（韓文髒話）」全場叫翻天，之後換薇娟化身天使帶來《Sky Walking》。壓軸登場的SOLO的就是中文Line的雨琦、舒華，2人換上鮮紅亮片裝，從升降舞台登場表演S.H.E的代表作《SUPER STAR》，中途降落到主舞台後，她們直接脫下外套飆高音，尖叫聲再次炸裂整個小巨蛋。她們表演完《Klaxon》後，Minnie就介紹雨琦、舒華說：「真的是超級巨星！」2位當事人一臉神氣，舒華就表示：「沒什麼啦，我們本來就創了一個小隊叫『野生姐妹』。」一番話笑翻大家。雨琦接話：「有沒有很野？顯而易見啊，就SUPER STAR啊！」舒華附和：「不用解釋啊～」接著解釋為何會表演《SUPER STAR》的原因，「就有一次在待機室開玩笑跟雨琦說，亞洲巡迴不要SOLO，我們組隊，2人就異口同聲『SUPER STAR』，音樂一下，好的就是這首歌了」。(G)I-DLE是「Cube娛樂」於2018年5月2日推出的6人女團，原本成員有薇娟、Minnie、小娟、雨琦、舒華、穗珍，但穗珍在2021年捲入校園霸凌爭議，同年8月正式退團，目前(G)I-DLE為5人體制。她們的代表作包含《LATATA》、 《Oh my god》、 《TOMBOY》、《MY BAG》、《Nxde》、《Fate》、《Super Lady》、《Klaxon》，其中《Queencard》的諧音神似台語「阿嬤饋咖」，不僅該曲在台爆紅，5姝不是第一次來台，她們曾在2018年訪台錄音樂節目《M! Countdown》、2023年首登小巨蛋錄製除夕特別節目《2023超級巨星紅白藝能大賞》，並於去年7月首度在台北舉辦2場演唱會，因為是在台的第一次專場演出，加上是台灣籍成員，她當時感動到落淚，動容數萬名觀眾跟著哭，意義非凡出道日：2018年5月2日公 司：Cube娛樂成 員：小娟（隊長）、Minnie、薇娟、雨琦、舒華粉絲名：Neverland（네버랜드）、華語圈自稱「奶味藍」代表作：《LATATA》《Oh my god》《TOMBOY》《MY BAG》《Nxde》《Fate》《Queencard》《Super Lady》《Klaxon》