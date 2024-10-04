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國民黨立委羅明才今（4）日在立法院會中質詢時質疑，颱風山陀兒預測不夠精準，不過，交通部長陳世凱備詢時強調，這次氣象署預測準確，但這次颱風確實與過去不同；羅明才則追問，為什麼會這樣，是眾神庇佑台灣，在關鍵時刻手突然擋住風雨？行政院長卓榮泰聽聞後淡淡回應，這是大自然現象。立法院會今天進行施政總質詢，羅明才質詢時表示，這幾天雖然放颱風假，但他的心忐忑不安，擔心對台灣影響及傷害，「我也不曉得卓院長在想什麼，突然放一天假、又放一天假」，至少天佑台灣沒有太多災害；他詢問，未來颱風假怎麼放才是最好模式？卓榮泰回應，台灣是唯一一個由法定機關宣布颱風假的，鄰近國家、美日都不是由政府機關宣布；卓表示，標準很難，因此只能由災害控管、交通設施、關鍵基礎設施考量，過去30多年來，都是由地方政府決定，他覺得現在有很好的科技，氣象署應該能用科技提供正確資料給地方政府。卓榮泰提到，此次颱風很怪異、走很慢、路線很怪、風很強，將高雄的屋頂、貨櫃吹翻，所以大家預測沒有錯誤，「只是提供給地方政府參考時，地方政府基於各種想法、理念所做出的選擇」。羅明才諷刺，氣象局從幾天前說會破紀錄，最後不斷修正變化，如孫悟空七十二變一樣，難得沒辦法精準告訴大家風多大、雨多強嗎？卓榮泰則說，氣象署這次的預測相當準確。陳世凱補充，氣象署的數值，這次比AI、中國預測準，而這次的颱風確實和過去不同，第一，很少有颱風從高雄登陸，再來，沒看過颱風在海外，氣象局已經發陸警，四天四小時才登陸，「過去沒有這樣」。羅明才追問，為什麼會這樣，是眾神庇佑台灣，在關鍵時刻手突然擋住風雨？卓榮泰回應，這是大自然現象，事前也有預測，颱風會在台灣消失，颱風也真的在登陸後，變成熱帶低氣壓。