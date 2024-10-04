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▲本次GASH有於現場體驗，接下來就跟大家分享《異環》的試玩心得！（圖／品牌提供）

▲本次試玩體驗到了劇情、玩法、畫面、角色設計與招式動畫展現等等。（圖／品牌提供）

▲試玩最讓人驚豔的就是《異環》的畫面十分精美細緻，尤其是光影與色調的呈現，遊戲中「海特洛都市」是個神秘且充滿奇幻感的都市。（圖／品牌提供）

▲戰鬥中角色操作起來的打擊感非常爽快，不僅是聲光特效與視角切換的流暢度，角色釋放招式的動畫也相當帥氣奪目。（圖／品牌提供）

超自然都市開放世界 RPG《異環》日前於年度遊戲盛會東京電玩展中展示多項遊戲內容，現場不只有精美布景、試玩機台，還有可愛的coser與吉祥物帶你體驗遊戲世界觀！本次GASH有於現場體驗，接下來就跟大家分享《異環》的試玩心得！冒險準備啟程，感受海特洛都市魅力《異環》的故事將從海特洛市開始，玩家作為首位「無證工作」的「異象獵人」，將成為經營不善靠著接取民間異象委託維持周轉的古董店「伊波恩」的一員。玩家將與個性迥異、能力非凡的夥伴們共同探索各城市的所有謎團，經歷有笑有淚的各式奇遇，演繹一段又一段有趣的都市探索故事。本次試玩體驗到了劇情、玩法、畫面、角色設計與招式動畫展現等等，越是玩下去就越是被豐富的遊戲內容所震驚到，只試玩了20分鐘根本完全不夠啊！畫面光影呈現精美，完美沉浸奇幻都市探索試玩最讓人驚豔的就是《異環》的畫面十分精美細緻，尤其是光影與色調的呈現，遊戲中「海特洛都市」是個神秘且充滿奇幻感的都市，畫面上透過光影的變化與色調強烈地呈現各場景的氛圍對比，操作角色漫步街道，不由得有沉浸其中、親身漫步於「海特洛都市」的感覺。除此之外，都市經營未來也有更多玩法給大家探索，如玩家可購買車子，在街道上盡情飆速，或是，購置專屬於自己的溫馨小窩，隨心更換喜歡的裝修風格，在劇情外體現更多樂趣。角色動畫特效華麗，戰鬥打擊感十足《異環》裡玩家可以與能力各異的夥伴一同戰鬥，共同展開冒險故事探索這座都市的謎團，戰鬥中角色操作起來的打擊感非常爽快，不僅是聲光特效與視角切換的流暢度，角色釋放招式的動畫也相當帥氣奪目，能讓人感受到開發團隊在戰鬥系統上下足功夫，才能帶給玩家如此爽快的體驗，非常過癮。躍躍欲試了嗎？「奇點測試」招募開啟整體試玩下來，最令小編嘆為觀止的，即是《異環》精湛地呈現都市光景的美術風格與場景呈現，其次是戰鬥系統的動畫與打擊感，最期待的是日後會出現的都市經營類型玩法，這麼一款玩法多樣化、畫面細緻精美、角色設計吸睛的遊戲，是不是很期待、很想玩看看呢！首次「奇點測試」已經開啟，只需完成官網預約，就有機會獲得「奇點測試」資格，現在就利馬去參與奇點測試吧！欲知更多測試招募相關訊息，請關注《異環》官網資訊。