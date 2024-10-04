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擁有全台最大點數生態圈之一的「小樹生活」於 10 月 1 日宣布，發起「愛心車隊，讓愛無礙——小樹公益募集計畫」，號召全台擁有小樹點（生活） 及小樹點（信用卡）的民眾共同響應公益活動，目標募集 130 萬小樹點，將由小樹生活代表將公益愛心點數換為現金，捐贈給伊甸基金會，為其補足愛心車隊的缺口，進而幫助全台灣行動不便的身心障礙者提升生活品質。根據衛福部統計，在台灣平均每 20 人，就有 1 位是身心障礙者，其數量遠高於一般人的認知。伊甸基金會指出，身心障礙朋友也需要擁有自主、自立、尊嚴的美好生活；藉由愛心車隊，期望幫助更多的弱勢族群「找回遺失的行動力」，解決日常外出不便的問題。不同於政府立案的復康巴士，需持有身心障礙手冊才能申請使用，伊甸愛心車隊服務對象，只要經社工評估確有需求，即可使用服務。對此，神坊資訊企業方案事業部總監熊謙峰指出：「延續國泰集團ESG永續經營的理念，小樹生活也長期支持公益。去年的愛心年菜活動獲得了熱烈迴響，在短短一個半月內成功募集了一萬兩千份年菜，讓我們感受到台灣人的熱情與愛心。今年，我們也希望在企業能力範圍內，透過本次與伊甸基金會的合作，繼續為社會盡一份心力。」「小樹公益活動」將於小樹購平台進行募資，本次計畫的號召對象，是小樹點（生活）以及小樹點（信用卡）的擁有者。前者包括小樹生活圈（包括小樹生活、小樹券、小樹購）的 230 萬名會員以及國泰集團顧客（如國泰人壽保戶）等，後者則包括全台國泰世華銀行信用卡卡友。一旦「愛心車隊，讓愛無礙」點數募集計畫達標，小樹生活將捐贈一台愛心交通車給伊甸。小樹生活也強調：「為了讓每位參與者都能感受到自己的貢獻，我們特別設計了每 10 分鐘更新一次的即時進度條。即便是 50 點的小額捐贈，參與者都能在進度條上看到明顯的變化，希望能藉此激發更多人加入這個有意義的活動。」小樹生活表示，未來將持續關注社會議題，利用自身的點數生態系統，為社會創造更多正面影響。「我們相信，每個小小的愛心舉動都能匯聚成改變社會的力量。」小樹生活也喊出了這次的活動口號「用每一點，讓愛多一點」，希望能透過這樣的方式，讓會員們感受到即使是少少的點數，也能為社會帶來溫暖。神坊資訊總經理陳明泉表示：「自成立以來，我們便不斷擴大服務範圍和合作夥伴。我們希望透過這次公益活動，不僅能幫助需要的人，也能讓更多人認識小樹生活和小樹點的價值。未來，我們的小樹生活團隊也將持續拓展更多元的點數運用，像是自營平台『小樹購』、『小樹券』，為會員創造更多價值。」為了擴大活動效益，神坊資訊旗下一站式員工數位福利平台有福企也將參與，共同號召平台14 萬企業使用者一同響應本次公益活動。