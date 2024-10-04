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哥本哈根基礎建設基金（CIP）與世紀風電今（4）日於國際能源週舉辦記者會。針對區塊開發第一階段（3.1）的渢妙風場CIP 區域總裁許乃文帶來好消息，宣布總共有25家國內外銀行表達興趣；其中，八大行庫也紛紛有動作，對於12月融資感到樂觀。許乃文表示，8月中展開渢妙風場專案融資，整個案場成本為1400億元，是國內大型聯貸案。目前共有超過25家本土、國際銀行展開高度興趣，其中八大公股行庫都已紛紛有動作。面對綠電購售電合約（CPPA）新環境，CIP在10月中旬也會努力展開盡職調查。另外，過去兩天有超過50位的國際外國出口信貸、銀行代表來台，這幾天都在進行渢妙盡職調查。這些銀行都對認為，今年唯一一案離岸風電案專案融資的就是渢妙案，或許明年也不會有新案，「渢妙會是目前在第三階段區塊開發，成功與否的一個指標。」11月11日預計是3.2風場簽署行政契約時間，先前CIP指如果3.1融資不到位，考量到渢妙風場累積曝險已達120億元、全球最高，假如融資不順將影響3.2簽約意願。針對3.1渢妙看起來樂觀，許乃文說，距離11月還有一些時間，「渢妙2我們一定做，也一定會做」，但一定要等到渢妙1融資到位後才會去繳交履約保證金，或許會爭取「先簽約，後付保證金」作法，如此才能作為基金良善管理人的責任。至於風場售電方面，渢妙風場執行長Joris Hol提到，經過2年從超過一百家的購電廠商層層篩選，目前渢妙風場已有80%電力已經簽訂。談到國產化鬆綁相關議題，世紀風電董事長賴文祥表示，面臨9月台灣國產化政策遭歐盟提告世界貿易組織（WTO），以及經濟部長郭智輝說要全面鬆綁國產化的「923之亂」，都讓廠商人心惶惶。所幸，經濟部產業署昨（4）日公告，強調國產化政策在3.1不會有變動，區塊開發第二階段（3.2）只有小小調整，即便面對各類風風雨雨，CIP仍舊堅守承諾，在9月30日發包給世紀風電，他們也會如實如質完成產品。現在只要政策底定，無論多少風風雨雨，即便面對區塊開發第三階段（3.3）的全面鬆綁，世紀風電仍有自信保有一定競爭力，可以順利拿下訂單。CIP與世紀風電今日也公布XXL級水下基礎「擎天塔」，塔高達到118公尺以上。世紀風電表示，雙塔高達118公尺，預計今年10月啟用；第三塔則高達138公尺，預計2025年的第2季啟用。