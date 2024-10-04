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▲女子在拍片時，完全無視過路車輛和路人的目光，此影片引起網友不滿。（圖／翻攝自X）

▲沙巴一間倒閉的Maybank分行前是中國遊客的打卡熱點。（圖／翻攝自小紅書）

馬來西亞一家有黃色招牌的銀行倒閉後意外成為打卡聖地，許多遊客或網紅跑來這個景點拍照，當地人都不知道為什麼要跟倒閉銀行合照。不過近期有一名華人網紅赤裸下半身在此景點拍片，影片在網路上瘋傳，讓大馬警方揚言要介入調查。根據《星島日報》報導，涉事華人女子疑是來自中國的色情網紅，她在影片中僅穿着外套和內衣，下半身完全赤裸，她在沙巴一間倒閉的Maybank分行前，以各種挑逗性的姿勢拍片。女子在拍片時，完全無視過路車輛和路人的目光，此影片引起網友不滿，甚至表示，應該禁止這種低俗的遊客入境。當地警方表示，暫時未接獲到相關投訴，但已經注意到此事件。當局表示，將主動對此案展開調查，追蹤女子的身份及動機。涉事的Maybank分行位於沙巴亞庇（Kota Kinabalu），當地人都不明白為何它會成為打卡熱點。有中國遊客指，ＭayBank的黃色簡單好看，所以便選擇這個地點拍照；另一些中國遊客則說是網紅帶動拍照景點，網紅的影響力甚至能讓任何一處不起眼的地方，變成打卡聖地。