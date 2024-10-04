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民眾黨主席柯文哲涉京華城案遭羈押禁見。日前網紅「四叉貓」劉宇爆料，柯文哲作為台北市長、民眾黨黨主席的募款責任額是300萬，而在京華城案中，檢調約談名單裡，有部分人在募款期限將至時，都捐了30萬政治獻金給民眾黨。四叉貓質疑，這筆政治獻金是否正好是柯的責任額。對此，民眾黨吳怡萱發言人痛斥，側翼不花心思關心災情跟颱風動態，卻花心力在找民眾黨的政治獻金募款責任額，繼續造謠抹黑。吳怡萱在臉書發文表示，把2020年3月24日 到 2020年3月26日的300萬政治獻金，牽拖成是「市長和主席責任額」，除非有超能力，不然不可能跟「責任額」有關係。吳怡萱提到，民政黨在2021年3月3日才修定「民眾黨公職人員(含直轄市長)募款責任額」；2022年4月21日訂定「主席的募款責任額」，再根據民眾黨的財務管理辦法第四條規定：「黨職公職人員具多重身分者，其募款責任額以較高者為準。」，所以，目前沒有公職身份的柯主席，責任額就是150萬。吳怡萱質疑，這300萬捐款者，難道能神預測隔年柯文哲有責任額要繳，然後提前一年捐給他？再次證明某生物為了抹黑，憑空幻想、不擇手段。吳怡萱痛批，北檢辦案羅織罪名，配合側翼、黨媒一條龍式的操作，對柯文哲及民眾黨進行司法追殺、人格抹煞，按照同樣的標準，民進黨歷屆黨主席1000萬的責任額，就一起來檢視。