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▲悅氏冷壓茶系列引領茶飲品市場新潮流，HPP技術使每一瓶冷壓茶都能保留茶葉的自然風味與豐富營養。（圖／NOWnews攝）

現今市面上餐飲店流行販賣含有茶葉的冷泡茶，不僅不會苦澀，喝起來也更為甘甜，但一般市售冷泡茶的製造方式，僅是直接投入茶葉再送至冰箱冷藏萃取，缺乏殺菌的環節，容易成為細菌溫床，讓消費者不禁對飲品的安全性產生疑慮。專家指出，這類問題與傳統飲品的加工與保存方式息息相關，尤其是缺乏有效的殺菌技術，容易讓冷泡茶等飲品成為細菌滋生地。對此，飲品市場正掀起一場技術革新，其中悅氏品牌引進HPP冷高壓殺菌技術，除了能有效殺菌同時兼具萃茶功能，製作出3款保留茶葉自然本味又能延長保存期的冷壓茶，包括阿里山金萱茶 、大禹嶺高山烏龍茶以及玄米綠茶，為消費者提供安全又健康的選擇。為解決飲品保存期間的細菌問題，悅氏品牌斥資數億元引進HPP冷高壓殺菌技術，製作出保留茶葉自然本味又能延長保存期的冷壓茶，這項技術能在常溫下利用高壓殺菌，有效消滅飲品中的細菌和病原菌，不僅提升飲品的安全性，還延長了保存期限，且不需依賴任何防腐劑。與傳統的熱殺菌不同，HPP技術在低溫下操作，能保留食材的原有風味和營養。HPP（High Pressure Processing）透過液態水作為壓力介質，對密封包裝的食品施以1000至6000大氣壓，在高壓下破壞微生物細胞膜，達到殺菌效果。這項技術的優勢在於保持低溫殺菌，避免高溫造成的風味與營養流失。以悅氏冷壓茶為例，經過HPP處理後，保存期限可超過25天，無需添加防腐劑及香料，做到真正健康無負擔。悅氏特別在台灣市場引進HPP殺菌設備，從原物料的選擇到後端的生產製造，都由品牌親自來監督與執行，體現品牌對食品安全與健康的承諾。此次推出3款冷壓茶系列，主打100%台灣本土茶葉，並透過HPP技術進行處理。「阿里山金萱茶」採用當地最具代表性的金萱茶品種，讓茶湯入口時回甘持久，經HPP冷壓技術萃取，完整保留茶葉的原始風味；大禹嶺地區的高山茶一向以獨特的花香與回甘聞名，此次新品「大禹嶺高山烏龍茶」，每一口茶湯都充滿山野的清新氣息；「玄米綠茶」則融合了台灣綠茶與烘焙玄米的香氣，這款茶飲不僅清爽宜人，且因冷壓萃取技術的加持，能充分展現茶葉與玄米的雙重風味。悅氏的冷壓茶系列不僅展現了品牌對健康與食品安全的堅持，也引領了茶飲品市場的新潮流，HPP技術使每一瓶冷壓茶都能保留茶葉的自然風味與豐富營養，為消費者提供無負擔的健康選擇。此次推出的三款冷壓茶將於10月在全聯販售，每瓶1000ml，建議售價99元。為讓消費者搶先體驗，悅氏特別在10月4日至10月17日期間推出嚐鮮促銷，特價79元，喜愛品茶的朋友千萬別錯過。