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貝富新能源今（4）日宣佈與船舶中心、驗船中心針對「針對台灣特定環境開發浮動式離岸風電系統之設計與分析」簽署合作相關協議（MOU），同時也與台灣大學海洋中心就「九降風離岸風電計畫第1期」的地形動力學研究簽署MOU，即將啟動的浮動風場示範規劃選商奠定堅實基礎。貝富新能源與船舶中心今年簽署「針對台灣特定環境開發浮動式離岸風電系統之設計與分析」合作協議，驗船中心亦將一同參與本計畫，透過對台灣地理、氣候和浮動式風電特定需求進行深入研究，解決台灣海洋環境和法規所帶來的獨特挑戰。貝富新能源台灣總經理彭茂寬（Michael Pinkerton）表示，貝富新能源自進入台灣市場以來，一直積極與台灣公部門、產業和學界合作，尤其針對浮動式技術的進步多有著墨。今年八月宣佈的『九降風離岸風電計畫第一期』，位於新竹市外海，最多安裝12座浮動平台，預計裝置容量180兆瓦。我們持續為今年即將啟動的浮動式風場示範計畫做準備，期待能為台灣帶來創新思維。」此外，貝富新能源也與最了解台灣周邊海域的專業團隊台大海洋中心合作，借助其在台灣海峽海洋地質調查方面的專業知識，針對「『九降風離岸風電計畫第一期』的地形動力學研究」簽署合作備忘錄，將針對海底調查結果進行潛在地質災害風險評估。