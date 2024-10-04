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「台灣波浪能發電先行者」以科國際今（4）日與以色列波浪能設備廠Eco Wave Power（EWP）簽署設備採購合約。以科國際董事長黃齊元宣布，台灣波浪能發電廠示範場域將於2025年完成建置，初期將以100KW發電機組進行測試與驗證，未來將裝置容量推升至400MW以上。EWP總部設立於以色列的能源公司，擁有多項兼具成本效益的岸際型波浪能國際專利技術，在那斯達克掛牌上市。以色列能源部視其持有「波浪能先驅者之技術」，分別在以色列、英屬直布羅陀、美國洛杉磯及葡萄牙都有設置案場。黃齊元指出，台灣是擁有1566公里海岸線的海島型國家，高度具備海洋能源的設置潛能，以科國際期盼透過引進國際級技術，迅速擴大效益，並進一步完成技轉。他表示，歷經多年準備，以科國際於2023年完成台灣四周環海的選址評估作業，進行示範場域建置，將於明年完成建置，初期將以100KW發電機組進行測試與驗證。未來發電廠第一階段設置目標為20MW，並將持續推升至400MW以上電廠建置量。EWP執行長暨共同創辦人 Inna Braverman也親自來台簽署設備採購合約。她表示，很榮幸成為以科國際的合作夥伴，EWP對共同開發台灣波浪能發電的美好願景充滿信心。以科國際表示，目前已完成台灣含離島83個潛力設置地點的數據蒐集，初步估計國內波浪發電潛力約有600MW以上的裝置容量，是十分具有發展波浪能潛力的優異環境，其中又以東部海岸浪高、頻率高，發展條件最優。以科國際指出，100KW的波浪能示範場域使用的「岸際型」裝置，預計需要建置8台中型浮子，實際建置時間預估只需3至6個月。但由於波浪能發電廠示範場域所涉法規非常多，同時仍必須與漁民、垂釣協會等組織單位充分溝通，才能順利開始建置。據經濟部能源署今年公布再生能源電能躉購費率，海洋能發電屬於新興技術，躉購費率為每度7.3200元。