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2024興富發登峰造極青年籃球賽，在臺北體育館重新開打，林韋愷最後23.8秒投進逆轉3分球，全場25分，包括6記3分球，臺灣師大以84：82氣走輔仁大學，選擇留下來的林韋愷說：「我想讓自己變得更好，再出去選秀！」原本大三時，就有很強的意願提前投入職籃，不過林韋愷最終還是決定，大四留在臺師打UBA，做出這樣重大決定的關鍵，「看到劉丞勳留了下來(健行科大)！」，臺師今天3分球神準，32投17中。命中率高達5成3，新人中鋒廖子程16分與10籃板。輔大伊朗籍的新外籍生莫森29分與13籃板，大一新生林哲宇10分。上半場有如「夢遊」，得分掛蛋的劉丞勳，下半場總算拿出一哥本事，砍進19分，帶領健行科大以78：71力退國立體大，曾經前往對岸CBA球隊試訓，劉丞勳有可能提前離開UBA，不過最後還是續留劉丞勳做出續留的決定，健行劉丞勳除了19分，還有6籃板與8助攻，從中信學院轉來的陳威宇15分與9籃板。國體林睿軒15分，胡晉豪11分與11籃板。