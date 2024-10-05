2024興富發登峰造極青年籃球賽，在臺北體育館重新開打，大專男子組林韋愷與劉丞勳都展現一哥本色，分別帶領臺灣師大與健行科大贏球，大專女子組馬來西亞國家隊拿下首勝。
林韋愷最後23.8秒投進逆轉3分球，全場25分，包括6記3分球，臺灣師大以84：82氣走輔仁大學，選擇留下來的林韋愷說：「我想讓自己變得更好，再出去選秀！」
原本大三時，就有很強的意願提前投入職籃，不過林韋愷最終還是決定，大四留在臺師打UBA，林韋愷做出這個人生重要的決定之前，林韋愷開玩笑說：「我真的問了很多人，應該要在IG開個票選，看大家贊成我留下來，還是提前去選秀。」
做出這樣重大決定的關鍵，「看到劉丞勳留了下來(健行科大)！」，林韋愷說：「劉丞勳一直是我學習的目標，他的條件比我好，他願意留下多打1年，讓自己變好，當然也影響到我。」
臺師今天3分球神準，32投17中。命中率高達5成3，新人中鋒廖子程16分與10籃板。輔大伊朗籍的新外籍生莫森29分與13籃板，大一新生林哲宇10分。
上半場有如「夢遊」，得分掛蛋的劉丞勳，下半場總算拿出一哥本事，砍進19分，帶領健行科大以78：71力退國立體大，劉丞勳透露自己續留UBA的最重要原因，「我還年輕！」
曾經前往對岸CBA球隊試訓，劉丞勳有可能提前離開UBA，不過最後還是續留，劉丞勳說：「看到林秉聖與劉錚的例子，我才21歲，真的不急，我還年輕！」
劉丞勳做出續留的決定，中華隊老大哥劉錚是很重要的因素，他說：「有一次夢想家季後賽，蔡宸綱問我要不要一起去台中看球，我就跟著去了，晚上吃飯，沒想到劉錚來了，他就跟我說：『挑戰更高層級固然很好，但如果沒有做好準備，一來就坐板凳，真的不好。』」
健行劉丞勳除了19分，還有6籃板與8助攻，從中信學院轉來的陳威宇15分與9籃板。國體林睿軒15分，胡晉豪11分與11籃板。
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原本大三時，就有很強的意願提前投入職籃，不過林韋愷最終還是決定，大四留在臺師打UBA，林韋愷做出這個人生重要的決定之前，林韋愷開玩笑說：「我真的問了很多人，應該要在IG開個票選，看大家贊成我留下來，還是提前去選秀。」
做出這樣重大決定的關鍵，「看到劉丞勳留了下來(健行科大)！」，林韋愷說：「劉丞勳一直是我學習的目標，他的條件比我好，他願意留下多打1年，讓自己變好，當然也影響到我。」
臺師今天3分球神準，32投17中。命中率高達5成3，新人中鋒廖子程16分與10籃板。輔大伊朗籍的新外籍生莫森29分與13籃板，大一新生林哲宇10分。
上半場有如「夢遊」，得分掛蛋的劉丞勳，下半場總算拿出一哥本事，砍進19分，帶領健行科大以78：71力退國立體大，劉丞勳透露自己續留UBA的最重要原因，「我還年輕！」
曾經前往對岸CBA球隊試訓，劉丞勳有可能提前離開UBA，不過最後還是續留，劉丞勳說：「看到林秉聖與劉錚的例子，我才21歲，真的不急，我還年輕！」
劉丞勳做出續留的決定，中華隊老大哥劉錚是很重要的因素，他說：「有一次夢想家季後賽，蔡宸綱問我要不要一起去台中看球，我就跟著去了，晚上吃飯，沒想到劉錚來了，他就跟我說：『挑戰更高層級固然很好，但如果沒有做好準備，一來就坐板凳，真的不好。』」
健行劉丞勳除了19分，還有6籃板與8助攻，從中信學院轉來的陳威宇15分與9籃板。國體林睿軒15分，胡晉豪11分與11籃板。