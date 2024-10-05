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因為擔心以色列可能襲擊伊朗的石油設施、藉此報復德黑蘭的彈道飛彈襲擊，並進一步導致中東危機升級，油價接連攀升，美國原油更創下1年多來最大的單週漲幅，不過美國總統拜登（Joe Biden）澄清，並不鼓勵以色列攻擊伊朗的石油設施。綜合財經外媒報導，拜登前一日證實，美國正在針對以色列報復伊朗等問題進行討論，被視為在暗示以色列考慮攻擊伊朗石油設施，成為推高油價的催化劑，當天國際油價漲幅超過5%，西德州中間基原油（英語：West Texas Intermediate，WTI）本週飆升9.09%，創2023年3月以來，最大的單週漲幅；布蘭特原油本週也漲逾9%。然而，拜登當地時間週五又在白宮向傳媒澄清，以色列尚未決定如何報復伊朗，但如果做決策的人是他，便不會考慮攻擊伊朗的石油設施，因為還有其他選擇。此話一出，週五油價漲幅收窄，與週四相比來得少。高盛（Goldman Sachs）首席石油分析師斯特魯文（Daan Struyven）表示，如果以色列的襲擊再持續一段時間，導致伊朗每天100萬桶的產量減少，油價每桶將上漲10至20美元，至於究竟能漲到多高，取決於OPEC是否能利用閒置產能來填補缺口。不過，斯特魯文也指出，儘管地緣政治局勢高度緊張，但過去2年並未出現持續的供應中斷，所以風險溢酬一直處於適度水平，每天還有約600萬桶的閒置產能可以上線，抵消大多數供應中斷所造成的緊張。