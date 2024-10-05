我是廣告 請繼續往下閱讀

美國共和黨總統候選人川普(Donald Trump) 4日宣傳了摩根大通(JPMorgan)執行長戴蒙(Jamie Dimon)的虛假背書，戴蒙在美國總統選舉中並沒有選邊站。川普在他的「真實社群」(Truth Social)平台上貼出了一張戴蒙的照片，標題為：「最新：摩根大通執行長戴蒙支持川普成為總統。」川普在格林威治時間18時左右(台灣時間5日凌晨2時)貼出的這篇文章，似乎是另一個社群媒體貼文的轉發。不過摩根大通一名發言人表示，長期擔任該銀行領導人的戴蒙在這次競選中並沒有選邊站。摩根大通發言人伊凡吉利斯提(Joe Evangelisti)在一封給法新社的電子郵件中表示：「該報導是錯誤的。」「戴蒙沒有為任一候選人背書。」川普在8月時分享了一些竄改過的圖像，聲稱其顯示了超級巨星歌手泰勒絲(Taylor Swift)支持他的總統競選活動。但泰勒斯上個月向川普的對手、副總統賀錦麗(Kamala Harris)表示了全面支持。她在9月11日於Instagram上貼文寫道，川普分享的篡改圖像「喚起了我對人工智慧(AI)的恐懼，以及傳播錯誤訊息的危險。」泰勒斯說：「打擊錯誤訊息最簡當的方式就是表明真相。」更多中央廣播電臺新聞